Francesco Caserta chi è l’ex fidanzato di Paola Caruso e padre di suo figlio

Francesco Caserta è conosciuto per essere l’ex compagno di Paola Caruso, la celebre showgirl italiana, ed è il padre del loro figlio Michele Nicola, nato nel 2019. La loro relazione ha fatto spesso scalpore nei media per la sua tumultuosa natura. Scopriamo di più su chi è Francesco Caserta, il suo lavoro, e i rapporti attuali tra lui e l’ex compagna.

La Carriera di Francesco Caserta

Francesco Caserta, nato nel 1991, è un affermato imprenditore nel settore dei supermercati. Gestisce una catena di supermercati di successo e divide il suo tempo tra Montecarlo e l’Italia. Caserta è noto per la sua riservatezza e il suo desiderio di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Tuttavia, è diventato una figura pubblica quando Paola Caruso ha annunciato di aspettare un figlio da lui. In seguito alla fine della loro relazione, Francesco ha scelto di non apparire più sui social media per preservare la sua privacy.

La Storia d’Amore con Paola Caruso

La storia d’amore tra Francesco Caserta e Paola Caruso è iniziata casualmente dopo un incontro in aeroporto, un episodio che Paola ha descritto come un colpo di fulmine. Francesco l’aveva aiutata a trasportare i bagagli, e Paola aveva rivelato di essersi innamorata immediatamente. La loro storia d’amore ha incluso la convivenza e l’annuncio della gravidanza. Durante le registrazioni del reality “Pechino Express,” Paola ha scoperto di essere incinta e ha scelto di lasciare il programma.

Tuttavia, la separazione è arrivata inaspettatamente quando Paola era incinta di cinque mesi, annunciata attraverso i social media. Questo repentino cambiamento ha portato a una serie di tensioni tra i due ex partner. Paola ha vissuto da sola la gravidanza e il parto, ricevendo il sostegno dei suoi amici più cari, tra cui Simona Ventura, che è stata la prima a annunciare la nascita di Michele. Nonostante i momenti di riavvicinamento apparente tra Paola e Francesco, i loro rapporti sono nuovamente deteriorati, con Paola che ha dichiarato di non aver ricevuto alcun supporto da Caserta, nemmeno dopo che il loro figlio Michele ha avuto dei gravi problemi di salute.

Il Figlio di Paola Caruso e la Sua Malattia

Nel novembre del 2022, il figlio di Paola Caruso e Francesco Caserta, Michele, ha affrontato una grave sfida per la sua salute. Il bambino ha subito una lesione del nervo sciatico a causa di un errore medico durante una vacanza di Paola a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Dopo essere stato visitato da un medico locale che gli ha iniettato un medicinale inadatto, Michele ha subito danni alla sua gamba.

Tornata in Italia, Paola Caruso ha portato immediatamente il figlio in ospedale, dove è stato confermato il danno al nervo sciatico. In un’intervista a Verissimo, Paola ha condiviso la sua angoscia e disperazione, spiegando che la vita della sua famiglia è stata completamente sconvolta da quel momento. Ha anche rivelato di non aver ricevuto alcun sostegno da parte di Francesco Caserta durante questa difficile fase.

La Vita Attuale di Francesco Caserta

Oggi, Francesco Caserta ha scelto di mantenere un basso profilo nei confronti dei media e della pubblicità. Dopo la sua tumultuosa relazione con Paola Caruso, ha deciso di allontanarsi dai social media e concentrarsi sul suo lavoro. I rapporti con la sua ex compagna non si sono migliorati col tempo, e i due sono ora distanti.

Nel frattempo, Paola ha ritrovato l’amore con Paride Mazzotta, un noto imprenditore nel settore del turismo con un interesse per la politica. La coppia ha condiviso la loro felicità su Instagram, dove Paola ha condiviso sinceramente la sua vita quotidiana, tra gioie e dolori. Non è chiaro se Francesco Caserta abbia trovato un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Paola. In passato, c’è stata speculazione su un flirt tra Caserta e Raffaella Fico, ma questa notizia è stata smentita dalla stessa Fico su Instagram, dichiarando che si trattava solo di una conoscenza terminata dopo un incontro a Brescia.