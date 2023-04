Francesco Gabbani chi è la fidanzata Giulia? Età, lavoro e figli

Oggi a Domenica In, Mara Venier sarà affiancata da Francesco Gabbani, che ha ottenuto un grande successo la scorsa estate. Francesco Gabbani, che ha ottenuto un grande successo la scorsa estate, racconterà le sue storie personali e le sue intuizioni sulla sua carriera e sul suo rapporto con Giulia. Sarà sicuramente un’esperienza illuminante e divertente.

Chi è Giulia, la fidanzata di Gabbani

Da tempo circolano voci su una relazione sentimentale tra Francesco Gabbani e la tatuatrice Dalila Lardella, entrambi originari di Carrara. La coppia ha avuto una relazione lunga 6 anni.

Gabbani e la sua ex compagna hanno convissuto per un po’ di tempo e lui ne ha sempre parlato con ammirazione e affetto, nonostante il loro rapporto fosse spesso burrascoso. Ora Gabbani ha una nuova compagna, Giulia, nella sua vita.

Non si sa molto di questa donna, che sembra essere piuttosto riservata e che tiene a cuore la sua relazione con Gabbani. Sembra che non sia coinvolta nel mondo dello spettacolo e che sia una collaboratrice del cantante. Le notizie indicano che i due hanno avuto una relazione negli ultimi due anni e che sono stati insieme durante il periodo del blocco.

Gabbani le avrebbe dedicato la canzone “Viceversa”, che ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo del 2020. In un’intervista a Fanpage, il cantante ha condiviso il suo desiderio di avere dei figli, esprimendo che li vede come una delle componenti fondamentali della vita: “Spero in un futuro prossimo di poter vivere l’esperienza della paternità, perché credo che i figli siano una parte essenziale della nostra esistenza”.

Chi è Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre 1982, da una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali. Gabbani è un noto cantautore e polistrumentista. All’età di quattro anni ha iniziato a suonare la batteria e a nove la chitarra. Ha lavorato come tecnico del suono e del palcoscenico prima di iniziare la sua carriera artistica come musicista, suonando blues, funk e jazz. Prima di diplomarsi al Liceo Classico, a 18 anni, Gabbani aveva già firmato il suo primo contratto discografico. Ha inoltre collaborato con il progetto Trikobalto, registrando un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. Successivamente, Gabbani ha intrapreso una carriera solista di successo.