Francesco Totti e Noemi Bocchi verso l’altare con l’arrivo di un figlio? L’indiscrezione

Alberto Dandolo ha appena lanciato una notizia bomba sulla storia d’amore in corso tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sull’ultimo numero della rivista Oggi. Nonostante tutti i pettegolezzi che circolano ultimamente sul loro conto, i due piccioncini sembrano andare a gonfie vele, come dimostrano le recenti Instagram Stories di Noemi. Sembra che le voci fossero solo un mucchio di aria fritta, dopotutto!

Si legge sulla rivista che Totti avrebbe regalato a Bocchi un nuovo anello molto costoso come promessa di matrimonio. Ma non è tutto: il giornalista ha parlato anche della possibilità di un’imminente gravidanza della donna.

Francesco Totti si sposerà? E avrà un figlio da Noemi Bocchi? Ecco cosa sappiamo finora…

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio! Una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo starebbe pensando di sposarsi. Sembra, infatti, che l’ex calciatore della Roma abbia regalato un anello molto prezioso alla sua compagna con la promessa di sposarla al più presto. Naturalmente, prima che il tutto si concretizzi, bisognerà attendere che le pratiche per la separazione da Ilary Blasi vadano in porto.

Sembra che Francesco abbia fretta di chiudere questo capitolo della sua vita per iniziarne uno nuovo con Noemi. I due hanno addirittura in mente di avere un figlio insieme.

È bello vedere Totti e Noemi andare così d’accordo in questi giorni! Il video ironico che hanno realizzato insieme è esilarante!

Si ipotizza che Francesco Totti e Noemi Bocchi possano presto concepire un figlio, o che la donna sia già in dolce attesa. Tuttavia, queste notizie non sono state né confermate né smentite dai diretti interessati. Quello che è evidente a tutti, però, è che le cose tra i due vanno alla grande.

Nonostante si sia parlato di una possibile crisi tra i due, Totti e Noemi si sono recentemente mostrati sui social in alcune IG Stories davvero divertenti. In quell’occasione, Francesco ha finto di essere un influencer e si è rivolto ai suoi fan dicendo che gli sono mancati molto in questo periodo di assenza. In seguito ha tirato fuori dalla tasca una mano finta con il dito medio in evidenza.