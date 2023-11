Gabriella Labate moglie di Raf, il Coraggio di Fronteggiare un Tumore Raro: La Storia di “Nudi”

Gabriella Labate, famosa ex soubrette del Bagaglino, ha svelato il suo coraggio nel libro “Nudi”, in cui condivide una storia di lotta e amore. Nel libro, Labate affronta la sua battaglia contro un raro tumore che si è esteso fino al cuore.

Il Coraggio di Gabriella Labate

In “Nudi”, Gabriella Labate si apre completamente, senza filtri. Rivela di essere grata per il dolore che ha sperimentato a causa del tumore, dicendo: “Ne avrei fatto a meno, ma sono grata per questo dolore. Mi ricorda la mia fortuna”. Durante questa lotta, il suo marito Raffaele è stato al suo fianco in ogni momento, dimostrando l’importanza dell’amore e del supporto nella sfida contro la malattia.

Il Viaggio Attraverso la Malattia e l’Amore

Nonostante la gravità del tumore, Labate sottolinea che non ha lasciato gravi conseguenze, se non una cicatrice enorme lasciata dalla massa rimossa. La presenza costante di Raffaele è stata fondamentale in questo percorso.





“Eravamo in due a lottare”, ricorda Labate, evidenziando quanto sia cruciale il sostegno e l’amore nel superare le sfide della vita.