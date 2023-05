Gemellini neonati trovati morti nel bidone della spazzatura: la tragica scoperta - Controcopertina

Una terribile scoperta ha sconvolto tutti quando due gemellini neonati sono stati trovati morti in un bidone della spazzatura, proprio fuori da casa. Un giardiniere, che stava tagliando il prato, è stato l’artefice di questa sconvolgente scoperta quando ha aperto il bidone per gettare l’erba e si è trovato di fronte a due corpicini senza vita. La polizia è stata immediatamente allertata e ha iniziato a indagare sulla proprietaria della casa, oltre ad ascoltare le testimonianze dei vicini.

La tragica scoperta

Uno dei vicini ha rivelato di aver sentito il pianto dei neonati nei giorni precedenti, ma non ha dato peso alla cosa, pensando che fosse normale dato che i bambini erano appena nati. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un tale scenario. Le indagini condotte dalla polizia di Cleveland, Ohio, hanno portato alla scoperta della madre dei piccoli, una ragazza di soli 16 anni, che avrebbe partorito i bambini il giovedì precedente.

L’indagine in corso

La giovane madre, il cui nome non è stato divulgato dalle autorità, è stata immediatamente portata in ospedale per ricevere cure mediche prima di essere interrogata, come ha dichiarato il sergente Jennifer Ciacci alla stampa. “Gli investigatori presenteranno il caso all’ufficio del procuratore minorile della contea di Cuyahoga”, si legge nel comunicato ufficiale. I corpi dei due bambini sono stati trovati sabato sera intorno alle 19:20 in un cassonetto della spazzatura situato vicino al blocco 2800 di Ludlow Road, nel quartiere Buckeye Shaker Square.

Proseguono le indagini

Le indagini sono ancora in corso e la polizia non ha rivelato se i neonati presentavano segni di lesioni precedenti alla loro morte, né la causa del decesso. Secondo i giornali locali, che hanno anche pubblicato le immagini del luogo della tragica scoperta, il giudice ha già ordinato alla madre di sottoporsi a una valutazione della sua salute mentale e ha programmato un processo preliminare per l’8 giugno.