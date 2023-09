Gerry Scotti, velata la verità sul suo coinvolgimento nel programma più seguito d’Italia

Da diversi giorni si parla dell’imminente partecipazione di Gerry Scotti al programma più atteso e seguito in Italia. Tutto è iniziato con alcune foto pubblicate dal noto conduttore Mediaset, in cui appare insieme a un famoso collega durante una colazione. Un incontro amichevole, che ha fatto sospettare di possibili collaborazioni professionali. Tuttavia, Gerry Scotti ha ironicamente risposto alle voci senza confermarle né smentirle.

Dopo aver letto le notizie che lo accostavano al programma di punta, Gerry Scotti ha dichiarato: “Ho deciso di parlare e dirvi la verità. Nella prima foto mi sta dicendo che si sveglia sempre con un leggero dolore al braccio. È un po’ pieno di dolori, si vede anche dai suoi movimenti. Ma chi non ne ha a questa età? Nella seconda foto mi sta chiedendo quanto ho di colesterolo. Nella terza, da buon interista, mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby contro il Milan”.

Gerry Scotti e il futuro nel programma più seguito: La verità emersa

Ci riferiamo all’incontro avvenuto tra Gerry Scotti e Amadeus, quindi il programma più seguito è ovviamente il Festival di Sanremo. Nel 2024 Amadeus Sebastiani sarà direttore artistico per l’ultima volta e, dopo il faccia a faccia con il collega, si è pensato a una possibile co-conduzione con lo zio Gerry. Dopo giorni intensi di speculazioni, il sito TvBlog ha finalmente svelato la verità.

Secondo quanto riportato da TvBlog, è infondata la notizia riguardante la partecipazione di Gerry Scotti in tutte e cinque le puntate di Sanremo come co-conduttore. L’unica possibilità teorica rimasta è che il conduttore Mediaset partecipi all’Ariston solo per un’apparizione. Tuttavia, è importante sottolineare che sarà necessario ottenere l’approvazione di Pier Silvio Berlusconi, essendo sotto contratto con il Biscione.

Nei prossimi settimane, o al massimo nei prossimi mesi, si avrà maggiore chiarezza quando Amadeus farà gli attesi annunci, probabilmente scegliendo di presentarli nuovamente al Tg1. Resta da vedere se Gerry riuscirà effettivamente ad ottenere almeno una serata nel programma.