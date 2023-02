GF Vip 7, pubblico in rivolta per Donnamaria e Antonella nella vasca

Il legame tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è l’argomento principale di questo GF Vip. Numerose sono le conversazioni che li riguardano e le storie che Antonino Spinalbese ha raccolto nella residenza. Entrambi sono spesso al centro delle discussioni, sia per i loro litigi che per il tempo che trascorrono insieme. Non c’è giorno che passi senza che abbiano uno screzio e poi si riconcilino. Durante l’ultima diretta si è verificato un altro litigio. Donnamaria ha accusato Fiordelisi di fingere vittimismo e di voler manipolare la situazione.

La spadaccina lo ha accusato di non essere stato solidale e di non essere intervenuto in sua difesa quando è stata attaccata dagli altri. A questo acceso scambio è seguita la decisione di Antonella Fiordelisi di concludere la storia. Il conduttore di Forum le ha consigliato di prendersi del tempo, ma lei è sicura della sua posizione.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, si è visto Edoardo fare ad Antonella un massaggio ai piedi sul viso.

Antonella Fiordelisi ha capito che non c’è futuro per loro due. Ha sperimentato una mancanza di rispetto che l’ha fatta sentire a disagio. Pertanto, ha deciso che da oggi non vuole più avere una relazione con l’altra persona e non vuole sottoporre nessuno dei due a ulteriori sofferenze.

Vi imploro di coltivare le relazioni che avete, perché io non desidero più avere una relazione con voi. Non voglio che nessun uomo mi porti via la mia gioia. Pensavo di aver trovato il vero amore, simile a quello che si vede nei film. Tuttavia, non darò mai più il mio cuore a un uomo; resterò single a vita, perché così sto meglio”. Dopo qualche giorno, l’astio si è dissipato e abbiamo ricominciato a comunicare, arrivando persino a prendere un volo insieme per fare ammenda.

Nelle scorse ore, Edoardo Donnamaria e la sua fidanzata hanno condiviso un bagno romantico. La situazione ha però preso una piega inaspettata quando un video dei due è stato pubblicato su Twitter. Il video mostra Edoardo che massaggia il viso della fidanzata con i piedi, mentre lei sembra leccarli, probabilmente senza volerlo o per scherzo. Questa scena non è piaciuta alla comunità online, con commenti come “Ho appena perso l’appetito”, “È disgustoso, che fidanzata terribile” e “Devono essere davvero disperati per la soddisfazione sessuale”.