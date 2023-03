Gf Vip, Antonella si precipita da Edoardo post-eliminazione: per la prima volta uniti al di fuori della casa

In seguito alla squalifica dell’ex volto di Forum, la coppia è stata costretta a separarsi, ma si è poi riunita.

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi ieri sera non era inaspettata. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria e il ripetersi del suo rapporto conflittuale con gli altri concorrenti, il pubblico ha deciso che era giunto il momento di lasciare la competizione.

È evidente che l’uscita di Antonella dal reality è stata una decisione presa dai suoi sostenitori. La causa principale è stata la sua sofferenza emotiva. Personalmente sostengo la sua decisione.

Questa mattina, Donnamaria ha condiviso un post in cui compare Antonella, indicando che i due si sono riuniti. La didascalia che accompagnava il post recitava semplicemente “Chi dorme più”, lasciando intendere un significato più profondo.

L’eliminazione di Fiordelisi

A causa dell’impatto delle azioni della madre, Vippona è stata eliminata dal televoto. Sul profilo Instagram di Antonella è apparsa una lettera della madre che implorava i fan della figlia di non salvarla; questo potrebbe spiegare la bassa percentuale di voti ricevuti, pari solo all’8%. In risposta all’interferenza della madre, Vippona ha commentato di comprendere le intenzioni della madre, ma che si trattava di decisioni sue e che se avesse scelto di rimanere, sarebbe stato perché voleva arrivare fino in fondo.