GF Vip, Donnamaria non crede ai suoi occhi: “Ma che ca… fa ‘sta cretina”

Tensione alta tra Edoardo e Nikita al GF Vip! Antonella Fiordelisi si è scontrata con diversi coinquilini, soprattutto con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, dal quale si era recentemente presa una pausa. I litigi li hanno allontanati, ma oggi sono di nuovo insieme grazie a un aereo che ha sorvolato Cinecittà!

Edoardo e Antonella sono stati sopraffatti dall’emozione nel leggere l’appassionato messaggio di incoraggiamento inviato loro dai fan. Dopo giorni di disaccordo, la casa del Grande Fratello Vip si è illuminata della gioia della loro riconciliazione. La coppia si è abbracciata teneramente e il loro amore si è ristabilito.

Edoardo si è detto assolutamente indignato per il comportamento di Nikita al GF Vip, esclamando: “Ma cosa diavolo sta pensando?!”.

Accoccolati nelle loro coperte, Edoardo e Antonella guardavano l’aereo con sereno stupore. Gli occhi di Antonella si sono riempiti di lacrime mentre sussurrava con voce dolce: “Sono così debole. Grazie per essere qui”. Gli ultimi avvenimenti sono stati duri per la giovane influencer, che ha attraversato un periodo difficile. Ma è stato allora che la tranquillità è stata rotta da Nikita Pelizon, facendo infuriare Edoardo Donnamaria.

Il concorrente si è avvicinato ai due, ma proprio in quel momento Edoardo Donnamaria, infuriato per la presenza della triestina, si è allontanato infuriato. Il pappone voleva assaporare il momento con la sua amata senza interruzioni. Ovviamente infuriato, Edoardo scatenò la sua ira su Nikita e tornò in casa. Antonella dovette seguirlo frettolosamente in giardino.

La presenza di Nikita riempì di rabbia Edoardo, che si sfogò con Antonella. “Cosa ci fa lei qui? È ridicolo! Puoi dirle di lasciarci in pace? Se devo dirglielo io, sono sicuro che finirà in una rissa. È così fastidiosa, sempre a impicciarsi e a fare domande”, implorò Donnamaria a Fiordelisi.