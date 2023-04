Gf Vip, Oriana Marzoli ha guadagnato il trionfo? Conflitti, passioni e tattiche: il cammino dell’influencer venezuelana nel mondo di Cinecittà

Dopo ben 196 giorni e più di mezzo anno di attesa, il momento è finalmente arrivato! Questa sera scopriremo il nome del fortunato vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini. I cinque incredibili contendenti al gran premio sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Si preannuncia una finale elettrizzante!

Milena Miconi e Alberto de Pisis sono ancora in bilico, ma il web ha scelto l’amata star del Bagaglino come sesto finalista. Tuttavia, le sue possibilità di salire sul podio sono scarse. La chiara favorita è la splendida Oriana Marzoli, la regina dei reality spagnoli. Dopo aver partecipato alle versioni spagnole di Uomini e Donne e dell’Isola dei Famosi, è arrivata in Italia al Loft di Cinecittà e ha spiazzato tutti. Bionda, bellissima, con le sue curve e il suo temperamento focoso, è diventata la preferita di sempre.

Oriana Marzoli ha fatto un percorso straordinario nella casa del Gf Vip, ed è stata un’emozione assoluta da guardare!

Entra nel reality show Mediaset con determinazione, consapevole delle intense dinamiche del programma. È pronta ad affrontare qualsiasi sfida, che si tratti di una lite, di una storia d’amore o anche di un ballo: la sua unica ambizione è quella di essere sotto i riflettori.

Con la sua passione ardente, Oriana si è assicurata di essere al centro dell’attenzione di tutti e ci è riuscita. I suoi metodi hanno superato tutti gli altri, compresi i maschi della casa. Antonino Spinalbese fu il primo a essere irretito da lei, per poi fuggire. Nonostante lo strazio iniziale, Oriana capì subito che sarebbe stato il suo dinamismo passionale a mantenerla in testa al programma.

Antonella Fiordelisi è una forza incredibilmente dinamica. Lei e Oriana si confidano costantemente, rendendo il loro gioco incredibilmente vincente. Il tormentone di Antonella è “trash”, ma nonostante questo Oriana continua ad amarla. I suoi atteggiamenti azzardati la mettono spesso a rischio di cartellino rosso, ma lei non si arrende mai e il pubblico la applaude sempre e la sceglie come vincitrice.

Amore o strategia?

Si è poi avvicinata a Luca Onestini, ma solo in modo platonico (così ha dichiarato) e l’ultimo passo per assicurarsi un posto nel loft (anche se non era necessario) è stato il legame con Daniele Dal Moro.

Il legame tra loro era innegabile, ma le discussioni erano numerose. Daniele non si è mai fidato di Oriana, sentendosi sfruttato. L’ultimo litigio ha portato alla squalifica di Daniele a causa delle esternazioni troppo drammatiche di Oriana davanti alle telecamere. Lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato che sono state le urla di Oriana a causare la squalifica di Daniele. Oriana ha versato qualche lacrima, ha indossato alcuni abiti di Daniele e poi ha puntato alla vittoria.

Il personaggio

Oriana è una forza da non sottovalutare! Le sue estensioni, la sua voce acuta e il suo atteggiamento determinato la rendono la preferita dei fan. È una star della TV e i sondaggi la danno in vantaggio per la vittoria. Attualmente è in competizione con Nikita Pelizon, ma la sua massiccia base di fan di oltre due milioni di follower, gli Oriele e persino i fan di Luca Onestini la sostengono e sono pronti a fare tutto il necessario per assicurarsi la vittoria. È inarrestabile!

Perché Oriana Marzoli non dovrebbe essere la vincitrice? È una giocatrice incredibile! Quale motivo potrebbe esserci per non assegnarle la vittoria? Niente, se non che forse ha lavorato un po’ troppo!