Giammauro ed Emanuele Berardi chi sono i figli di Barbara D’Urso

Conosciamo meglio gli incredibili figli della nota conduttrice italiana Barbara D’Urso, Giammauro ed Emanuele Berardi! Nati negli anni ’80, questi due ragazzi sono di sicuro impatto!

Barbara D’Urso è una leggenda assoluta della televisione italiana! È una conduttrice e attrice che da anni è argomento di conversazione tra i telespettatori. Barbara ha avuto tre relazioni straordinarie: il fidanzamento con Memo Remigi, la relazione con Mauro Berardi e il matrimonio con Michele Carfora. Ma cosa sappiamo dei suoi due figli, Giammauro ed Emanuele? Tuffiamoci nella vita dei due ragazzi della conduttrice e conosciamoli meglio!

Barbara D’Urso e Mauro Berardi scoppiano di orgoglio per le date di nascita e le età dei loro figli!

Barbara D’Urso e Mauro Berardi hanno avuto una bellissima relazione durata nove anni da cui sono nati due figli. Giammauro, il maggiore, è nato nel 1986 ed Emanuele, il più piccolo, nel 1988. Oggi i due figli hanno rispettivamente 36 e 34 anni. Nonostante gli sforzi della madre per tenerli lontani dalle luci della ribalta, di loro si sa ben poco.

Giammauro Berardi, medico appassionato dell’amata famiglia D’Urso.

Giammauro Berardi, primogenito della D’Urso, è un esemplare medico chirurgo di 36 anni, laureato con il massimo dei voti. Vive il suo lavoro come una vera e propria vocazione e si è recato più volte in zone di guerra per fornire aiuti umanitari. Nonostante la separazione, Barbara e Mauro hanno sempre sostenuto il figlio, dimostrandogli un amore e un’attenzione incondizionati.

Emanuele Berardi, il secondogenito con l’entusiasmo per la fotografia!

Mamma e papà hanno tutte le ragioni per essere orgogliosi dei loro due figli! Emanuele, il più giovane dei figli di Barbara, compie quest’anno 34 anni ed è un fotografo appassionato che ama viaggiare e realizzare reportage da tutto il mondo. Nel 2015, le sue foto sono state addirittura inserite nel prestigioso Expo di Milano, dove ha riscosso un grande successo. Ha anche avuto una relazione con la presentatrice e modella slovacca Andrea Lehotska, come riportato da Metropolitan Magazine. Non si può negare che Emanuele stia vivendo i suoi sogni!