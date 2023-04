Giampaolo Turazza e Wilma Vezzaro chi è la coppia uccisa in casa a Verona, i vicini: “Erano brave persone, il figlio ha dei problemi”

Il Tragico Omicidio di Giampaolo Turazza e Wilma Vezzaro

Nella serata del 25 aprile, i vicini di Borgo Roma a Verona sono stati sconvolti dalla scoperta dei corpi senza vita di Giampaolo Turazza e Wilma Vezzaro, due anziani che vivevano nel loro appartamento da venticinque anni. Il figlio di 54 anni, Osvaldo Turazza, è stato arrestato e accusato dell’omicidio dei genitori.

L’Interrogatorio di Osvaldo Turazza

Osvaldo si è presentato alla Guardia di Finanza e successivamente è stato condotto in Questura per essere interrogato. Gli agenti stanno cercando di comprendere il quadro familiare ascoltando tutti gli inquilini della palazzina in fase di ristrutturazione.

Il Ritratto dei Coniugi Turazza e Vezzaro

I vicini descrivono i coniugi come “due brave persone” che vivevano pacificamente nel quartiere da molto tempo. Il marito aveva avuto una pizzeria in passato e la signora Wilma era molto amata per la sua gentilezza verso gli animali.

Il Cambiamento in Osvaldo Turazza

Tuttavia, un vicino ha notato un cambiamento nel comportamento di Osvaldo negli ultimi tempi, descrivendolo come “diverso” e “straniato”. Non si conosce ancora il motivo del delitto, ma gli inquirenti stanno cercando di scoprire se ci siano stati segnali preoccupanti o litigi tra i coniugi e il figlio.

La Reazione dei Vicini

I vicini sono scioccati dalla tragica scoperta e stanno cercando di capire cosa sia successo. Una residente, amica della signora Wilma, è sconvolta e ancora non riesce a credere alla notizia.

In conclusione, la scoperta dell’omicidio di Giampaolo Turazza e Wilma Vezzaro ha sconvolto la comunità di Borgo Roma a Verona. Gli inquirenti stanno lavorando per comprendere il motivo del delitto e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica fine dei due anziani.