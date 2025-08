Il video della festa in villa a Bagheria dove è morta la pallavolista Simona Cinà

Sono emersi i video della festa a bordo piscina nella villa di Bagheria (Palermo), dove è stata trovata morta la ventenne pallavolista Simona Cinà. Le immagini mostrano la ragazza mentre balla e si diverte con gli amici. Alcuni filmati rivelano gli ultimi momenti di vita prima della tragedia: Simona appare sorridente con un drink in mano, insieme agli altri invitati. In un momento, si vede un ballo di gruppo a pochi passi dalla piscina, mentre nessuno è ancora entrato in acqua. In un altro video, la giovane è nel bagno della villa con due amiche, indossando una corona di fiori rossi, mentre ridono e si riprendono con il cellulare davanti allo specchio.





Poco dopo le 4, si è verificata la tragedia: è partita la chiamata al 112 e i soccorritori sono accorsi sul posto. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La causa della morte rimane sconosciuta e sarà determinata dall’autopsia prevista nei prossimi giorni, insieme ai risultati degli esami tossicologici. Al momento, non ci sono certezze: gli investigatori ipotizzano che la giovane possa essere stata colta da un malore. Non ci sono elementi che suggeriscano un episodio violento, tanto che la villa non è stata sottoposta a sequestro, mentre sono stati sequestrati i vestiti della giovane.

La famiglia, tuttavia, ha sollevato diversi dubbi riguardo a quanto accaduto durante la festa. L’avvocato della famiglia, Gabriele Giambrone, ha dichiarato a Fanpage.it che, al loro arrivo, l’area attorno alla piscina appariva “troppo pulita”. Ha notato che c’erano solo “bottigliette d’acqua, di quelle piccole”, e che nella zona della piscina non c’erano bicchieri, bottiglie, calici di vino o tovaglioli: tutto era in ordine, come se qualcuno avesse voluto rimuovere ogni traccia di alcol. “In un party con open bar ci si aspetterebbe di trovare alcol ovunque. Ma soprattutto, quando è stato tolto tutto quanto?”, ha aggiunto. Gli investigatori continueranno a indagare per fare chiarezza sulla situazione.