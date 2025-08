Tragedia sull’A1 ad Arezzo: camion travolge ambulanza, morte tre persone in soccorso

Un tragico incidente ha scosso questa mattina l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, in direzione nord. Intorno alle 11:10, un camion ha perso il controllo, sfondando il guardrail centrale e invadendo la carreggiata opposta. Nella sua corsa ha travolto cinque veicoli, tra cui un caravan, tre automobili e un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. L’impatto è stato devastante e ha provocato un bilancio drammatico: tre persone hanno perso la vita, tutte a bordo dell’ambulanza, mentre altre diciotto sono rimaste ferite.





I sanitari del 118 hanno classificato i feriti secondo la gravità delle loro condizioni: uno è stato trasportato in codice rosso, quattro in codice giallo e dieci in codice verde. Immediatamente dopo l’incidente, è stato attivato il protocollo di maxiemergenza per gestire la situazione. Sul posto sono intervenuti due elicotteri Pegaso provenienti da Firenze, che hanno effettuato trasporti sanitari urgenti, oltre a diverse automediche e squadre infermieristiche giunte da Arezzo. I Vigili del fuoco del comando provinciale hanno operato con due squadre e un’autogru proveniente da Firenze, mentre la Polizia Stradale ha isolato l’area per consentire i rilievi.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Valdarno e Arezzo, con il traffico bloccato al chilometro 339. L’interruzione ha causato lunghe code: tre chilometri verso Bologna e due in direzione Roma. Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria e deviazioni per le lunghe percorrenze attraverso Firenze Impruneta e la SS326 Siena-Bettolle.

Le vittime dell’incidente viaggiavano sull’ambulanza probabilmente durante il trasporto di un paziente. I loro nomi sono stati successivamente identificati: si tratta di Mauro, Nydia e Carla, membri della stessa famiglia. Le autorità stanno ora indagando sulle dinamiche che hanno portato il camion a perdere il controllo e a invadere la corsia opposta.

Secondo le prime ipotesi, il camion potrebbe aver avuto un guasto meccanico o il conducente potrebbe essere stato colpito da un malore. Tuttavia, queste possibilità devono ancora essere confermate dagli inquirenti. La Polizia Stradale sta analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale per ricostruire con precisione l’accaduto.

Il tratto interessato dall’incidente è uno dei più trafficati dell’autostrada A1, che collega il nord e il sud del Paese. La chiusura temporanea ha causato disagi significativi ai viaggiatori, molti dei quali sono stati costretti a deviare su strade alternative. Il personale di Autostrade per l’Italia ha lavorato senza sosta per gestire la viabilità e fornire supporto agli automobilisti bloccati in coda.

L’evento ha suscitato grande commozione nella comunità locale, in particolare nella zona di Terranuova Bracciolini, dove la Misericordia è molto attiva nel servizio sanitario. La perdita dei tre membri della famiglia ha lasciato un vuoto profondo, e numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alle famiglie delle vittime.

Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio, ma i rilievi sul luogo dell’incidente continuano. Gli investigatori stanno cercando di determinare se ci siano responsabilità dirette o indirette da parte del conducente del camion o di altre persone coinvolte.