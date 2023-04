Giancarlo Magalli chi sono le ex mogli Carla Crocivera e Valeria Donati: vita privata e figlie

Giancarlo Magalli, l’amato conduttore, è pronto a raccontare onestamente e apertamente la sua vita, dalla carriera alla vita sentimentale. Scopriamo di più sulla sua ex moglie, Carla Crocivera.

È chiaro che Magalli ha avuto una prima moglie, sulla quale abbiamo raccolto numerose informazioni.

Carla Crocivera, ex moglie del conduttore Giancarlo Magalli, ha avuto una figlia, Manuela, nel 1972. Purtroppo non si sa molto della sua vita al di fuori della relazione con Magalli. Si ritiene che la separazione della coppia sia dovuta all’eccessivo carico di lavoro di Magalli, che gli impediva di trascorrere del tempo a casa.

La mia relazione appassionata con Valeria Donati si è purtroppo conclusa.

Dopo la separazione di Magalli e Carla, nel 1988 Magalli si è legato a Valeria Donati, che ha dato alla luce la figlia Michela nel 1994. Purtroppo la loro relazione è terminata nel 2008. Valeria è farmacista di professione e si dice che nel frattempo abbia trovato l’amore con un altro, anche se non possiamo confermarlo.

È chiaro che l’amore tra Magalli e la sua compagna è finito, lasciandolo traumatizzato. Come ha raccontato a Paola Perego nella trasmissione “Non disturbare”, il divorzio è stato un’esperienza difficile. “Ero distrutto, l’amavo e non ero abituato a stare da solo dopo essere stato insieme per 20 anni. È stato un cambiamento enorme e non ho potuto fare a meno di piangere”.

I due sono rimasti in contatto e hanno sviluppato un forte legame, soprattutto grazie alla figlia Michela, che oggi è una influencer di successo di 28 anni. Il loro legame si basa su un affetto profondamente radicato.