Gianfranco Funari chi è la figlia Carlotta: età, lavoro e figli

Gianfranco Funari è stato giornalista, conduttore televisivo e opinionista. È stato legato ad Annamaria Cecchetti, che ha conosciuto prima di diventare famoso. L’unica figlia della coppia, Carlotta Funari, è nata nel 1962. Conosciamo più da vicino l’unica figlia di Gianfranco Funari.

Chi è Carlotta Funari

Non si sa molto della vita di Carlotta, se non che ebbe dei dissapori con la seconda moglie del padre, Morena Zapparoli. I dissapori tra le due donne sono iniziati subito dopo la morte del giornalista, avvenuta il 12 luglio 2008. Il motivo dello scontro era la successione. Da allora, i rapporti tra le due donne sono sempre stati difficili. Non hanno mai trovato un accordo. Anzi, anni dopo, nel 2013, ci sono stati nuovi scontri per le condizioni della tomba della conduttrice al Cimitero Monumentale di Milano.

È chiaro che c’è una certa tensione tra la figlia di Funari e la defunta moglie del giornalista. Anche se non è del tutto chiaro quale sia la causa di questa tensione, è chiaro che esiste.

L’ultima moglie sembra aver accusato la figlia, che ha risposto dicendo di non aver più visitato il padre da quando è morto. Carlotta ha detto di non conoscere lo stato della tomba, ma di voler risolvere il problema.

Sembra che ci sia stata un’altra questione legata all’organizzazione del funerale di Funari. La figlia riteneva che la vedova dovesse avere i soldi e il tempo per sistemare la tomba, visto il lusso del funerale. Questo portò a disaccordi tra le due donne per questioni finanziarie. Lo stato di abbandono della tomba potrebbe essere il risultato di questi disaccordi che si protraevano da tempo.

Zupparoli cerca un accordo con Carlotta

Morena Zupparoli ha teso un ramoscello d’ulivo a Carlotta Funari proponendo un incontro tra tutte le donne che hanno fatto parte della vita di Gianfranco Funari in occasione del suo compleanno il prossimo 21 marzo.