Gianluca Vialli chi sono le figlie Olivia e Sofia: età, moglie e mamma

La famiglia di Gianluca Vialli sta affrontando un momento difficile: il campione ed ex calciatore e allenatore è morto nelle ultime ore. Vialli lottava da tempo contro un tumore al pancreas e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi tempi. Il 14 dicembre aveva annunciato il suo ritiro dalla Nazionale a causa della progressione della malattia.

Gianluca Vialli è sposato con Cathryn White Cooper. Informazioni su età, lavoro, figli, foto e Instagram sono disponibili online.

Come si chiamano le figlie di Gianluca Vialli?

Si sa poco delle figlie di Gianluca Vialli e Cathryn White Cooper, Olivia e Sofia, nate dal loro matrimonio nel 2003. La famiglia risiede a Londra e nel 2017 Vialli ha parlato del suo rapporto con le figlie quando ha scoperto di essere malata. Ha dichiarato che le figlie lo hanno aiutato disegnandogli le sopracciglia e che la moglie gli ha dato dei consigli per affrontare la malattia. Ha fatto notare che, sebbene ci fossero giorni in cui doveva chiudersi in bagno per evitare di piangere, riuscivano comunque a trovare il lato umoristico della situazione. È evidente che le informazioni sulle figlie di Vialli sono scarse e non ci sono prove di profili sociali a loro nome.

Vialli e Cathryn si sono incontrati per la prima volta quando il primo giocava ancora nel Chelsea e si sono sposati nel 2003. Di Cathryn si hanno poche informazioni, ma si sa che è una designer d’interni molto apprezzata nel Regno Unito e che in passato è stata una modella. È una persona molto riservata e non ha account sui social media.