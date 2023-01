Gigliola Cinquetti chi è? Età, canzoni, malattia, vita privata, marito, figli

Gigliola Cinquetti, cantante, attrice e conduttrice veronese di 74 anni, ha raggiunto la notorietà per aver vinto due volte il Festival di Sanremo negli anni ’60 con le canzoni Non ho l’età e Dio, come ti amo. Ecco una panoramica delle sue canzoni più famose, della sua vita privata e del suo attuale stato di salute.

Gigliola Cinquetti nasce a Verona il 20 dicembre 1947, da una famiglia di notevole lignaggio. Dai nove ai tredici anni studia pianoforte e canto e già da bambina partecipa a una manifestazione canora dell’ENAL. La sua fama di “bambina prodigio” cresce con il successo in numerosi concorsi canori, spettacoli e manifestazioni in tutta Verona. Nel 1963 trionfa al Festival di Castrocaro con Le strade di notte. A soli 17 anni fa la sua prima apparizione a Sanremo nel 1964, vincendo insieme a Patrizia Carli con l’intramontabile canzone Non ho l’età.

La canzone di Gigliola Cinquetti e Domenico Modugno ottenne un grande successo pochi mesi dopo all’Eurofestival, con oltre 4 milioni di copie vendute in tutta Europa. Un successo che si ripete nel 1966, quando il duo vince nuovamente il Festival con la canzone Dio, come ti amo.

Nel 1958, Modugno rappresentò l’Italia all’Eurofestival, classificandosi all’ultimo posto. Tuttavia, il cantante veronese tornò all’Eurovision Song Contest nel 1974 con la canzone “Si”, classificandosi al secondo posto.

Oltre la musica: arte e giornalismo

Oltre alla musica, Gigliola Cinquetti ha perseguito una serie di altri interessi. Ha completato gli studi presso una scuola d’arte di Verona, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento e si è impegnata a conseguire la laurea in Architettura e poi in Filosofia. Ha anche sfruttato il suo entusiasmo per l’arte e la pittura creando le copertine di alcuni dei suoi dischi e illustrando libri per bambini. Nel corso della sua carriera di musicista, ha tentato anche la strada della recitazione, partecipando ai programmi televisivi My Prisons e The Crossroads.

Nel 1981, dopo un periodo di inattività, la cantante riemerge come giornalista. Partecipa alla trasmissione televisiva Linea Verde, scrive per numerose testate e conduce Donne – Viaggio nella storia delle donne italiane, una serie estiva in cinque puntate su Rai International. Inoltre, è stata ospite dell’iconico varietà Portobello con Enzo Tortora.

Gigliola Cinquetti si esibirà all’Eurovision 2022.

In occasione dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, Gigliola Cinquetti ha impreziosito il palco del PalaOlimpico cantando la canzone che l’aveva portata alla vittoria nel festival del 1964, Non ho l’età. L’apprezzata cantante era già tornata sul palco dell’Eurovision nel 1991, quando aveva co-condotto la 36ª edizione del concorso a Roma insieme a Toto Cutugno.

Qual è lo stato di salute attuale di Gigliola Cinquetti?

Al momento non risulta che Gigliola Cinquetti stia male. Nel corso della sua carriera televisiva, la poliedrica artista veronese ha avuto anche esperienze con la medicina.

Tra il 2005 e il 2006, infatti, ha collaborato con Michele Mirabelli alla realizzazione della sua iniziativa per la salute e il benessere, Pronto Elisir. Intervistata da RecenSito per la messa in onda del programma, la cantante ha affrontato l’argomento affermando che “il rapporto ideale di un paziente con il proprio medico dovrebbe essere di apertura e comprensione. La malattia può essere vista come un’alterazione del sé e la medicina come un mezzo per ripristinare la chiarezza. In definitiva, una malattia può essere il risultato di un bisogno sottostante di comunicare”.

Qual è lo stato civile di Gigliola Cinquetti e chi sono i suoi figli?

Gigliola Cinquetti e il giornalista Luciano Teodori si sono incontrati per caso durante una vacanza sull’isola di Ponza. Dopo essersi incontrati altre due volte, la coppia decise di stare insieme e si sposò a sorpresa pochi mesi dopo, nel 1979. La Cinquetti racconta che “al terzo incontro non ci siamo lasciati un secondo. Siamo rimasti insieme, siamo stati insieme per tre mesi e ci siamo sposati”. I due sono felicemente sposati da 40 anni e hanno due figli, Giovanni (1980) e Costantino (1984).

Giovanni si è laureato in Scienze della Comunicazione e Giornalismo alla Sapienza di Roma e da allora ha intrapreso la carriera di storico. Suo fratello, Costantino, è laureato in Architettura. Nel 2013 i due fratelli hanno raggiunto la notorietà grazie alla loro partecipazione al reality show Pechino Express.