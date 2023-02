Gilles Rocca chi è il padre famoso

Chi è il concorrente di Tale e Quale Show Gilles Rocca? Suo padre è un famoso cantante che si è esibito al Festival di Sanremo.

Gilles Rocca è un personaggio noto della televisione italiana, anche grazie al padre Adelio Rocca. Adelio Rocca è titolare di un’agenzia di noleggio e assistenza di strumenti musicali e ha accompagnato il figlio Gilles nel backstage di ben 19 Festival di Sanremo. Questo ha dato a Gilles l’opportunità di mostrare il suo talento e di vincere Ballando con le stelle nel 2020.

Il caso ha voluto che un giovane Gilles Rocca, oggi 39enne, si trovasse sul palco durante la lite tra Morgan e Bugo. I social media lo hanno subito notato ed è iniziata la caccia al nome. Quell’episodio lo ha portato a Ballando con le stelle, che ha vinto nel 2020 con Lucrezia Lando. Ha inoltre impressionato tutti con le sue doti canore a Tale e quale show nella prima puntata della stagione 2022 con un’imitazione iconica come quella di Ultimo con la canzone “I tuoi particolari”. Non ha raggiunto il primo posto ma è stato vincente sui social media, tanto da aggiudicarsi una nuova apparizione nel programma di Carlo Conti nel 2022. È stato anche uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, che ha abbandonato volontariamente dopo 14 puntate, avendo raggiunto un peso di 59 kg.

Gilles Rocca è un attore acclamato che ha mosso i primi passi sul set della fiction Carabinieri, con Alessia Marcuzzi e Luca Argentero. È passato poi dalla produzione di Don Matteo, Distretto di Polizia, Ris, Cesaroni, Le tre rose di Eva e altri ancora. Tanta gavetta e una chance al cinema per il vincitore di Ballando con le stelle nei Tre tocchi di Marco Risi, oltre che in Natale a Londra. Oltre alla recitazione, si è cimentato anche nella regia. Nella sua carriera ha vinto diversi premi, come il Massimo Troisi per la regia, trionfando anche al Tulipani di seta nera per il miglior docufilm e la miglior regia. Vale la pena di recuperare il suo cortometraggio Metamorphosis. Guardando alla vita privata di Gilles Rocca, ha una fidanzata di nome Miriam Galanti, 33 anni, nota attrice nata a Mantova nel 1989. Nel 2014 ha vinto il Premio Giovane Promessa alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha recitato nel film Scarlet nel 2017 ed è molto impegnata in teatro. La coppia sta insieme da 12 anni. Si sono conosciuti alla scuola di recitazione e da allora non si sono più lasciati.