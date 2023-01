Gina Lollobrigida, l’accusa incredibile a Andrea Piazzolla. Il figlio: “Mamma me l’ha confessato”

Con il cuore pesante, il figlio dell’amata Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è apparso di recente a La Vita in diretta, rivelando dettagli intimi sull’eredità della madre. Le sue parole sono state confermate dal figlio, Milko Skofic, in un’intervista per Repubblica, mostrando al mondo la verità sulla scomparsa dell’iconica diva del cinema italiano.

Milko Skofic e Andrea Piazzola sono stati contrapposti nella battaglia per l’eredità. Il manager dell’attrice ha giurato solennemente di onorare le volontà di Gina: “Giuro di non tradirla mai. Farò in modo che la parte di eredità che mi ha lasciato venga utilizzata per far conoscere la sua arte. Metterò la mia parte di eredità in un trust che realizzerà i suoi desideri”.

Milko Skofic e Andrea Piazzolla sono stati accusati dal figlio di Gina Lollobrigida di averle fatto il “lavaggio del cervello”. Si tratta di un’accusa grave che deve essere affrontata con la massima urgenza!

Andrea Piazzolla ha divulgato alcune informazioni intime durante un’intervista sulla relazione tra Milko e Gina Lollobrigida: “È stato dimostrato che lo sfratto era iniziato due anni prima del mio arrivo, che i rapporti tra Milko e la madre non erano buoni e che la volontà di vendere certe cose veniva da Gina, non da me”. È risaputo che il legame tra le due è sempre stato teso, fatto ulteriormente confermato da Francesco Ruggiero, il cardiologo di Gina: “La signora Lollobrigida ha espresso in più di un’occasione di voler vendere tutto, perché il figlio non ricevesse nulla”. (Gina Lollobrigida, patrimonio della vera diva: a quanto ammonta la sua eredità).

In netto contrasto, la verità del figlio di Gina Lollobrigida è ben altra. Andrea Piazzolla non può essere assolto da questa accusa: “Le ha tolto tutto. Mia madre, nata a Subiaco, era una combattente che non si è mai arresa. Era sempre attenta alle sue risorse, spesso diceva: “Spegni la luce! Costa troppo!”. L’ultima volta che l’ho vista, non era in grado di esprimersi. A settembre, dopo l’operazione al femore, sono andata a trovarla. Scuoteva la testa, ma non riusciva a parlare. Alla fine ha detto semplicemente: ‘Ho sbagliato tutto'”.

Milko Skofic dichiara furiosamente che Andrea Piazzolla aveva un’unica intenzione nel prendersi cura di Gina Lollobrigida: il guadagno economico. Questa accusa di aver approfittato di una persona incapace è stata portata alla luce nell’aula del tribunale di Roma, suscitando grande scalpore.