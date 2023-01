Gina Lollobrigida, l’ex marito Milko Skofic ed il figlio Andrea: cosa pensava di Piazzolla

La scomparsa di Gina Lollobrigida ha gettato una luce sulla vita personale della celebre star del cinema, che si è purtroppo spenta a 95 anni. Le sue relazioni sentimentali sono state piuttosto tumultuose. Nonostante i numerosi ammiratori, la “Bersagliera” è stata sposata solo con Milko Skofic, dal quale ha avuto l’unico figlio, Andrea.

Gina Lollobrigida, il suo ex coniuge Milko Skofic e il loro figlio Andrea sono le persone in questione.

Nel 1949 Gina Lollobrigida ha sposato Milko Skofic, produttore cinematografico, attore e medico sloveno. Il matrimonio fu celebrato frettolosamente, anche se allo scopo di superare un grave trauma.

Nel 2018, Il Mattino ha riportato che la Lollo aveva informato Libero di aver subito uno stupro da parte di un importante calciatore della Lazio quando aveva 18 anni e studiava all’Accademia di Belle Arti di Roma. Gina era stata ingannata dal calciatore, in quanto aveva covato pensieri di matrimonio quando lui era già fidanzato. In seguito, scelse di interrompere la relazione. In seguito, si sono incontrati di nuovo; lui l’ha invitata a un incontro e le ha offerto una bevanda, dopodiché i suoi ricordi sono diventati confusi. Un anno dopo, fu il calciatore a confidarle lo stupro.

In quell’occasione mi informò del fatto che in passato aveva abusato di me. Fui colta di sorpresa non solo dalla rivelazione che inconsciamente conoscevo, ma anche dalla sua crudeltà, nonostante il mio precedente amore per lui. Questa umiliazione mi pesava come un grande fardello. Mi sono sentita a pezzi e ho sposato frettolosamente mio marito per superare il trauma, piuttosto che per amore.

Nonostante ciò, Lollobrigida rimase con Milko Skofic fino al 1971, quando divorziarono. Dall’unione, Lollobrigida ebbe un figlio, Andrea Milko, con il quale ebbe un rapporto tumultuoso. Nel 1990, Andrea sposò la giornalista Maria Grazia Fantasia, rendendo Lollobrigida nonna del suo unico nipote, Dimitri Milko.

Gina aveva un forte legame con Andrea Piazzolla, che considerava quasi come un figlio. Durante la sua apparizione a Domenica In, l’attrice ha rivelato candidamente:

Mi è stato di grande aiuto e sono onorata che sua figlia si chiami come me. Andrea ha sempre avuto ragione e in questo momento sta affrontando momenti difficili. Ho l’autonomia di decidere come vivere la mia vita e, se lo scelgo, di morire serenamente. In segno di riconoscenza, faccio un regalo ad Andrea e alla sua famiglia.