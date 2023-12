Gino Cecchettin torna in tv da Fabio Fazio, ricorderà Giulia a ‘Che tempo che fa’: “Gli italiani? Brava gente, ma dimenticano in fretta”

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la giovane vittima di femminicidio, sarà ospite a “Che Tempo Che Fa” per condividere la sua toccante storia e promuovere la consapevolezza sulla violenza di genere.

Nel tentativo di preservare la memoria di sua figlia Giulia e sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere, Gino Cecchettin, il padre della giovane vittima di femminicidio, parteciperà a una toccante intervista televisiva a “Che Tempo Che Fa.”

L’Annuncio dell’Intervista

L’account ufficiale del popolare programma televisivo ha annunciato l’ospite speciale con queste parole: “Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo Gino Cecchettin.”

La Storia di Giulia

Giulia Cecchettin, una giovane di soli 22 anni, è stata tragicamente uccisa l’11 novembre. Il suo caso ha scosso profondamente l’Italia e ha portato all’attenzione nazionale il problema dei femminicidi.





L’Importanza della Consapevolezza

Gino Cecchettin ha espresso il suo desiderio di condividere la storia di sua figlia, affinché il suo ricordo non svanisca nel tempo. Ha dichiarato: “Vorrei preservare questa casa come la dimora di noi cinque. Il dolore ce l’ho dentro e mi accompagnerà. Ma ciò che mi preme ora è fare in modo che, finita l’emozione, non ci si torni ad assopire.”

Una Chiamata all’Azione

Cecchettin ha anche sottolineato l’importanza di agire contro la violenza di genere e ha detto: “Noi italiani siamo bravi ad avere slanci civili ma siamo anche capaci di dimenticare in fretta. Il rumore è il campanello che ogni mattina ci deve tenere svegli e farci chiedere cosa abbiamo fatto per far finire i femminicidi. Quando ho parlato di un impegno civico ho voluto dire che, con una Fondazione o in altro modo, io voglio dedicare la mia vita a far sì che non ci sia un’altra Giulia. Per me bisogna partire dall’educazione.”

L’intervista di Gino Cecchettin su “Che Tempo Che Fa” rappresenta un importante passo nella sua missione di promuovere la consapevolezza e combattere la violenza di genere.