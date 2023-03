Giorgia e Alex Baroni: la storia finita in disgrazia

La relazione sentimentale tra Giorgia e Alex Baroni, entrambi acclamati cantanti, è durata quattro anni fino alla scomparsa della voce inconfondibile di Giorgia, commemorata dalla sincera dedizione di Alex.

Giorgia e Alex Baroni si sono incontrati per la prima volta nel 1997, iniziando una bella storia d’amore. Nonostante la differenza di età di cinque anni e le loro voci accattivanti che hanno fatto impazzire i loro fan, la loro relazione si è conclusa pochi mesi prima del tragico incidente motociclistico che ha portato alla morte della cantante di Cambiare.

Giorgia Todrani ha superato una sfida difficile, aiutata dalla musica come ausilio terapeutico.

Nonostante la separazione, sembra che i due abbiano mantenuto un forte legame. Giorgia avrebbe conservato l’ultimo sms inviatole da Alex Baroni la sera prima del suo incidente mortale avvenuto a Roma un mese dopo.

Dopo un po’ di tempo, non riuscì a trovare il messaggio che aveva ricevuto sul suo telefono, prendendo questo come un’indicazione che doveva prendere ulteriori provvedimenti. I due hanno avuto una relazione discreta, evitando l’attenzione del pubblico. Hanno collaborato sia nella vita professionale che in quella privata, cantando insieme in canzoni come Cambiare.

La scomparsa di Alex Baroni ha avuto un profondo impatto su Giorgia, che ha dichiarato: “Ha cambiato completamente la mia prospettiva e la mia visione. Sarei stata contenta di morire accanto a lui. Avevamo chiuso la nostra relazione, ma c’erano ancora innumerevoli conversazioni lasciate in sospeso, e non potevo accettarlo”. Giorgia ora sta felicemente con Emanuel Lo, professore di Amici, e i due hanno un figlio. Anche se le ferite sono state rimarginate, di tanto in tanto possono ancora riaffiorare e causare dolore.

A Sanremo 2023, Giorgia ha debuttato con il brano Parole dette male, che riflette su una relazione passata e rende omaggio al suo amato Alex Baroni. Durante la conferenza stampa, Giorgia ha precisato che la canzone non riflette esclusivamente le sue esperienze personali, ma parla piuttosto dell’esperienza universale della perdita, a cui molti si possono riferire.

In passato, la cantante italiana ha reso omaggio ad Alex Baroni dedicandogli due canzoni: Gocce di Memoria, colonna sonora de La Finestra di Fronte e vincitrice del Nastro d’Argento, e Marzo, scritta e registrata nello stesso anno della morte di Baroni. Nel ventesimo anniversario della sua scomparsa, Giorgia lo ha commemorato attraverso un post sui social media, ricordandolo come “Figlio, fratello, amico, compagno e Artista incomparabile, il tempo non ne diminuisce la memoria”.

Alex Baroni causa della morte

Il 19 marzo 2002 si è consumata una tragedia che ha portato alla perdita di un amato cantautore e di una delle più belle voci della sua generazione. L’immenso potenziale di Alex Baroni non è mai stato pienamente realizzato. L’Italia è stata costretta a dirgli addio in questo giorno.

La musica di Alex Baroni continua a essere celebrata dai più giovani. Giorgia gli ha reso omaggio con la canzone Marzo, scritta e registrata nello stesso anno della morte del suo ex compagno. Ha fatto riferimento a lui anche in altre canzoni, esprimendo il suo profondo dolore. Il 19 marzo, Alex era in sella alla sua moto sulla circonvallazione Clodia a Roma quando è stato investito da un’auto che faceva un’inversione di marcia illegale. All’epoca aveva solo 36 anni e, dopo essere stato sbalzato dalla moto, è stato nuovamente investito da una seconda auto in corsa. Nonostante le cure mediche, è deceduto il 13 aprile, un mese dopo l’incidente.