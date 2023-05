Giorgio Mastrota e Natalia Estrata perché si sono lasciati? La verità

Giorgio Mastrota è un noto presentatore televisivo, famoso per i suoi spot pubblicitari. Il suo nome è spesso legato all’ex moglie Natalia Estrada, la showgirl spagnola con cui è stato sposato dal 1992 al 1998.

Il primo incontro e il matrimonio

In una chiacchierata esclusiva con il Corriere della Sera, Mastrota ha ricordato la prima volta che si sono incrociati durante la conduzione del programma “Bellezze al bagno” nel 1992. In breve tempo, i due si sono sposati e nel 1995 è nata la figlia Natalia Jr. Inoltre, nel 1993 hanno presentato insieme il programma “Il gioco delle coppie”.

Nel 1997 il loro matrimonio ha iniziato a incontrare delle difficoltà, che hanno portato alla separazione l’anno successivo. Mastrota ha descritto la conclusione della loro unione come un’esperienza incredibilmente dolorosa, ulteriormente aggravata dall’intensa copertura mediatica ricevuta. La notizia della loro separazione è stata ampiamente riportata da giornali e telegiornali, trasformandola in una notizia sensazionale. Questo ha reso ancora più difficile per la coppia affrontare la rottura della loro relazione, con la stampa e l’opinione pubblica che indagavano sui loro affari.

Dopo il divorzio

Dopo il divorzio da Natalia Estrada, Giorgio Mastrota ha iniziato una relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa, dalla quale ha avuto un figlio, Federico. Nonostante il dolore per la fine del suo matrimonio, Mastrota ha sempre dimostrato la sua ammirazione e il suo rispetto per l’ex moglie, nonostante le difficoltà del passato.

Nonostante le difficili circostanze del divorzio tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, i due sono riusciti a mantenere un rapporto positivo. L’evento è stato molto pubblicizzato, ma da allora Mastrota ha voltato pagina e si è creato una nuova famiglia, con i figli avuti da altre relazioni. Sembra essere soddisfatto e avere successo sia nella vita professionale che in quella privata.