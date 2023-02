Giovanna Civitillo moglie di Amadeus si è trasformata in questi lunghi anni

Con immensa passione, Giovanna Civitillo, l’amata moglie di Amadeus, parteciperà al Festival di Sanremo 2023 per fare il tifo per il marito. Anche se oggi ha 45 anni, molti ricordano ancora con affetto i suoi inizi in televisione. Ha esordito come “maestra” ne L’Eredità e da allora ha continuato a prosperare. Ecco le foto che mostrano la sua straordinaria trasformazione.

Con un’esperienza decennale nel mondo dello spettacolo, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, sarà tra le stelle più brillanti del Festival di Sanremo 2023, anche se non salirà sul palco dell’Ariston. Seguirà l’evento da bordo campo come inviata de La vita in diretta, e sarà seduta in prima fila in platea per fare il tifo per il marito. A 45 anni, ha debuttato in Rai nei primi anni 2000 con L’eredità, dove ha conosciuto il suo compagno. Era nota per i suoi “balletti-shock” con abiti e coordinati specchiati che lasciavano in mostra l’ombelico. Nel 2003 ha annunciato pubblicamente la sua relazione con il conduttore e si è sposata nel 2009 dopo la nascita del figlio Jose Alberto.

Ammirate la bellezza giovanile di Giovanna Civitillo immortalata in queste foto senza tempo!

Giovanna Civitillo è nata nel 1977 a Vico Equense e si è appassionata alla danza fin da piccola. Ha debuttato in televisione nel 1996, vestendo i panni di una ballerina e diventando in breve tempo protagonista di programmi come “Fantastica italiana”, “Carramba! Che sorpresa” e “Domenica In”.

All’inizio degli anni 2000, la sua vita è cambiata per sempre quando è stata scritturata nel ruolo di una professoressa nello show “L’Eredità”. All’età di vent’anni, portava i capelli lunghi e lisci e sfoggiava con sicurezza i suoi addominali tonici e le sue curve in abiti succinti e scintillanti. Miniabiti in rete tempestati di cristalli, crop top, gonne a specchio, micro ensemble a effetto ottico e maxi scollature erano i suoi look preferiti. Su “L’Eredità”, era una dea passionale e sensuale.

Oggi Giovanna Civitillo ha subito una notevole trasformazione, diventando la moglie di Amadeus!

Giovanna Civitillo e Amadeus erano destinati a stare insieme da quando si sono incontrati per la prima volta nel 2002, mentre lavoravano a L’Eredità. Giovanna era una ballerina e una delle prime a calcare il palco con l’iconico “shake”. Si sono sposati nel 2009 e hanno dato il benvenuto al figlio Jose Alberto. Recentemente hanno riaffermato il loro amore e il loro impegno l’uno verso l’altra con una cerimonia in chiesa. Dopo quasi due decenni di amore, sono più innamorati che mai e sognano di avere un altro figlio per dare a Jose Alberto un fratello.

Il matrimonio di Amadeus e Giovanna Civitillo.

A 45 anni Giovanna non ha perso la bellezza che l’ha sempre contraddistinta. Nonostante l’età che avanza, la sua eleganza e il suo splendore continuano ad affascinare tutti coloro che la guardano. Dai lunghi e scivolosi abiti a sirena ai tailleur maschili dallo stile formale, alle gonne a matita bon-ton, coordinate con camicette di raso e pantaloni palazzo, la moglie di Amadeus emana raffinatezza e classe a ogni apparizione pubblica. La sua grazia e il suo fascino rimangono innegabili e l’età non ha fatto nulla per diminuire la sua bellezza.

Chi è la bellissima Giovanna Civitillo, l’amata moglie di Amadeus? È una donna incredibile con un cuore d’oro e uno spirito appassionato che irradia amore e gioia!

Giovanna è nata nel 1977 a Caserta e ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1996, partecipando a diversi programmi sia in Rai che in Mediaset. Grazie al suo lavoro nel mondo dello spettacolo, nel 2003 ha incontrato Amadeus sul set de L’eredità e da allora i due stanno insieme. Nel 2009 hanno dato il benvenuto al figlio Jose e nello stesso anno si sono uniti in matrimonio con rito civile. Dieci anni dopo, hanno riaffermato il loro amore con una cerimonia religiosa.

Giovanna Civitillo e Amadeus raggianti insieme al 72° Festival di Sanremo. La bella ballerina è sempre stata presente per incitare l’amato marito nei suoi viaggi sanremesi: una vera e propria dimostrazione del loro amore appassionato!

Dal momento in cui l’ha vista, Amadeus ha capito che era quella giusta. È stato lui a raccontare la storia di come è iniziata la loro storia d’amore. Durante L’eredità le scrisse un biglietto chiedendole di uscire per un caffè e lei rispose di sì. La loro relazione ha superato la prova del tempo e in una recente intervista con Silvia Toffanin, Giovanna ha detto che nessuno l’aveva mai fatta sentire come lui e che il loro amore è ancora forte come il primo giorno. Lo chiamava affettuosamente “la metà della mela, l’incastro perfetto”.

Un profilo social

È evidente che Joan e Amadeus sono una vera coppia romantica, come dimostra il loro profilo social comune. Condividono con il mondo la loro vita quotidiana, le vacanze, i concerti e i momenti romantici, come il bacio scambiato sull’Ariston e la volta in cui Amadeus ha consegnato alla moglie un mazzo di fiori in diretta TV. Il loro amore è innegabile e i loro momenti speciali sono impossibili da dimenticare.