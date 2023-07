Giovanni Allevi e la sua battaglia contro il tumore: il messaggio commovente dall'ospedale - Controcopertina

Giovanni Allevi sta affrontando una sfida durissima nella sua vita: la lotta contro il tumore che lo ha colpito un anno fa. Nonostante le difficoltà, il compositore non ha mai perso la sua forza e determinazione. Recentemente, ha deciso di condividere con il pubblico come sta affrontando questa fase della malattia. Il tumore in questione è un mieloma che ha colpito le cellule del midollo osseo.

Qualche tempo fa, Giovanni Allevi aveva raccontato: “Come sto? Non bene, anche se la terapia sta facendo il suo lavoro. Il mieloma ha causato fratture ossee in diverse parti del mio corpo, soprattutto nelle vertebre, alcune delle quali non possono essere operate e resteranno doloranti, forse per sempre. Mi chiedo cosa significhi combattere: significa resistere al dolore fisico. Gli antichi greci dicevano: ‘Io posseggo il dolore, ma non ne sono posseduto'”.

Il nuovo messaggio di Giovanni Allevi nella sua lotta contro il tumore

Il pianista e compositore di 54 anni ha condiviso un nuovo messaggio direttamente dall’ospedale. Nonostante le difficoltà, Giovanni Allevi è apparso sul suo letto ricoperto da una maglietta rosa, pantaloni scuri e un cappellino beige. Accanto a lui, un meraviglioso gatto lo teneva compagnia. Tuttavia, le parole scritte dall’artista sono state ancora più significative.

Ecco le riflessioni di Allevi sul suo profilo Instagram: “Per superare il dolore, dedico ogni giorno del tempo alla meditazione. Inizio con pensieri di gratitudine verso il Creato. Poi mi concentro sul respiro finché il mio ego si dissolve e divento nulla. Grazie al gattino, una divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto con il Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea ogni cosa con il suo Logos. Giovanni”.

Messaggi di sostegno da parte di personaggi famosi

Diversi personaggi famosi hanno mostrato il loro sostegno a Giovanni Allevi. Luca Abete di Striscia la Notizia ha scritto: “Forza ragazzo! Siamo tutti al tuo fianco”, mentre la cantante Nina Zilli ha inviato un abbraccio pieno di forza. Antonella Clerici e Rudy Zerbi hanno inviato cuori rossi, dimostrando la loro vicinanza in questo momento difficile.