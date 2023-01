Giovanni Minoli chi è? Età, moglie, figlia, carriera, Mixer e vita privata

Giovanni Minoli è nato a Torino il 26 maggio 1945. Egli è un giornalista e conduttore televisivo di grande esperienza.

Giovanni Minoli ha 77 anni. È sposato con Matilde Bernabei, giornalista, top manager e figlia di Ettore Bernabei. Da questo matrimonio nacque una figlia di nome Giulia. Minoli e Matilde sono sposati da 48 anni, sono nonni di tre nipoti e oggi vivono in case separate. “Abbiamo scoperto che vivere in due case vicine è il modo sicuro per mantenere una relazione. Avevo bisogno di vivere senza dire bugie”, ha spiegato Minoli in un’intervista.

Biografia

Dottore in Legge, è stato assunto alla RAI nel 1972, diventando uno dei più produttivi dirigenti come autore e produttore di programmi. Dopo aver ricoperto il ruolo di capostruttura di RaiDue per dieci anni, è stato nominato Direttore della stessa rete, della struttura Format e di RaiTre. Come autore, oltre a “Mixer”, ha ideato e prodotto numerosi programmi, molti dei quali considerati parte della storia della televisione italiana, come “Quelli della notte” con Renzo Arbore e “Blitz” con Gianni Minà.

Ho ricoperto diversi incarichi in Rai, tra cui 10 anni come capostruttura di Rai 2, 1 anno come direttore di Rai 2 e 3 anni come direttore di Format su Rai 3.

Nel 2000, ha ricoperto la carica di Direttore di Rai Educational, successivamente ricoprendo le cariche di Direttore dei canali televisivi di Rai Storia e Rai Scuola, fino al 2010. Tre anni dopo, ha intrapreso una nuova carriera presso Radio 24, condividendo Mix 24 fino all’anno 2017.

A partire da novembre 2016, ho preso la guida del talk show “Faccia a faccia” su LA7.

Nel 2019 ha assunto il ruolo di editorialista presso il quotidiano Il Riformista e ha iniziato a condurre il programma Il mix delle cinque su Rai Radio 1.

Dal luglio 2020, su designazione dell’allora Presidente della regione Calabria Jole Santelli, ricopro il ruolo di Commissario Straordinario della Calabria Film Commission.