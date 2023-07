Giulia Salemi si apre sul sesso nel GF Vip: una confessione intima - Controcopertina

Nel corso del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è aperta con Maria Teresa Ruta su un argomento molto personale. La confessione di Giulia potrebbe riguardare molte donne, anche se poche avrebbero il coraggio di ammetterlo pubblicamente.

Giulia Salemi e l’intimità con Pierpaolo Pretelli

Abbiamo lasciato Giulia Salemi in una situazione di intimità con Pierpaolo Pretelli, con strusciatine intense che hanno infine portato al bacio tanto atteso. Alcuni fan del GF Vip hanno sostenuto che il bacio fosse artificiale e simile a quello tra EliGreg e Pier, mentre altri fan della coppia si sono rallegrati per l’amore nascente. Tuttavia, c’è un’altra questione che riguarda Giulia e la sfera sessuale…

La confessione di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha fatto una confessione molto intima a Maria Teresa Ruta, riguardante la sua vita sessuale, che potrebbe coinvolgere anche Pierpaolo Pretelli. Ha rivelato di non aver mai raggiunto un orgasmo nei suoi 27 anni di vita e di aver sempre simulato. “Ho difficoltà a stabilire una connessione fisica. Finora non credo di aver mai provato un vero piacere, inteso come autentico. Ho sempre finto. Ho 27 anni e non ho mai sperimentato quella sensazione”, ha dichiarato la giovane italo-persiana. Maria Teresa Ruta le ha dato alcuni consigli su come lasciarsi andare, mentre Giulia ha ammesso di aver simulato con i suoi ex fidanzati in passato.

Opinioni contrastanti

Oltre alle scintille nella piscina, Pier e Giulia hanno trascorso serate scambiandosi effusioni dolci nel giardino di fronte a tutti. Tuttavia, qualche sera fa, Dayane Mello ha discusso con la De Grenet, sostenendo che la coppia Salemi e Pretelli fosse falsa. Dayane ha espresso il suo scetticismo riguardo alla sincerità della coppia e ha affermato di non essere abituata a scene create appositamente per attirare l’attenzione. Nonostante ciò, sembra che la passione sia presente.