Giulia Tramontano: Una testimonianza sconvolgente sull'omicidio - Controcopertina

Dettagli scioccanti svelati da un testimone nell’omicidio di Giulia Tramontano

La confessione del testimone sulle azioni di Alessandro Impagnatiello la notte prima dell’omicidio

Una nuova sconvolgente testimonianza è emersa riguardo all’omicidio di Giulia Tramontano. Un testimone ha rivelato a Repubblica un episodio che coinvolge Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima, accaduto la notte precedente al tragico evento. Questa testimonianza arriva dopo le notizie secondo cui Impagnatiello avrebbe girato in auto con il cadavere di Giulia, incinta al settimo mese, fino a mercoledì scorso, nascondendolo in un box e cercando di bruciarlo con alcol e benzina.

La lite tra Impagnatiello e l’amante, un elemento chiave nelle indagini

Il testimone, chiamato Hamed, dipendente della panetteria sotto casa di Giulia Tramontano, ha rivelato particolari scioccanti riguardanti la relazione parallela tra Alessandro Impagnatiello e l’amante. La notte precedente all’omicidio, Hamed ha assistito a una lite animata tra i due. “Litigavano in modo accanito”, ha dichiarato Hamed a Repubblica. “Lui cercava di calmarla dicendo ‘Ti amo’ e ‘Calmati’, ma lei era furiosa e lui faceva di tutto per placarla”.

La testimonianza chiave dell’amante e le bugie di Impagnatiello

Hamed ha raccontato che la lite è durata circa un’ora, dopodiché Giulia è tornata a casa e Impagnatiello se n’è andato in auto, una macchina bianca. Hamed non aveva mai visto i due insieme prima di quel giorno e pensava che si trattasse di una normale discussione tra fidanzati. Tuttavia, la sua testimonianza è stata fondamentale per le indagini. Ha riferito alle forze dell’ordine che aveva notato un comportamento strano da parte di Alessandro e che aveva visto dei guanti di lattice blu uscire dal suo zaino. Inoltre, ha affermato che Alessandro aveva sempre rifiutato di far vedere Giulia e aveva cambiato versione più volte riguardo al luogo in cui si trovava la ragazza.

Le parole dell’amante di Impagnatiello hanno fornito prove cruciali che hanno portato all’incriminazione dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno scoperto che aveva mentito ripetutamente sulla posizione di Giulia, aumentando i sospetti sul suo coinvolgimento nell’omicidio.

La testimonianza del testimone e le bugie di Impagnatiello gettano una luce sinistra su questa tragica vicenda. Gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Giulia Tramontano e far emergere la verità.