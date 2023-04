Chi è Margareth Madè moglie di Giuseppe Zeno? Età, carriera, vita privata, figli

Conosciamo tutti Giuseppe Zeno per essere un noto attore il quale ha avuto un successo davvero strepitoso in tutti questi anni. Ha interpretato diversi personaggi in film e serie televisive andata in onda soprattutto sui principali canali Rai e Mediaset. Cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Sapete che è sposato con una donna di nome Margareth Madè? Cosa conosciamo di lei?

Giuseppe Zeno, chi è la moglie

Il noto attore è sposato con Margareth Tamara maccarone. In realtà è conosciuta semplicemente come Margareth madè ed è nata il 22 giugno 1982 a Paternò. Hai gli occhi e verdi e capelli castani ed è molto bella. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della moda già da ragazzina e nel 2000 ha vinto il concorso New Model today. Ha iniziato a studiare Poi dizione e recitazione ed è stato lì che ha pensato di cambiare il suo nome. Ha trascorso gran parte della sua infanzia con i nonni e con la madre visto che i genitori si sono separati quando l’attrice aveva soltanto 8 anni. Nel 2008 è stata scritturata da Giuseppe Tornatore nel film Baarìa.

Vita privata

Dal giugno 2015 è legata Giuseppe Zeno e la coppia si è sposata il 20 agosto 2016 a Ortigia nei pressi di Siracusa. I due sono diventati genitori nel 2017 grazie alla nascita della piccola Angelica lo 8 novembre. Il 4 settembre del 2000 è nata la loro secondogenita Sofia.

Giuseppe Zeno (nato il 8 ottobre 1978 a Venosa, in provincia di Potenza) è un attore italiano noto per il suo lavoro in televisione, cinema e teatro.

Dopo aver studiato recitazione presso il Teatro Stabile di Potenza, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diverse produzioni teatrali. Nel 2003 ha fatto il suo debutto televisivo nella serie TV “Un posto al sole” dove ha interpretato il ruolo di Marco Tosi.

Zeno ha continuato a lavorare in televisione, partecipando a molte serie TV italiane di successo, come “Capri”, “Il peccato e la vergogna” e “Le tre rose di Eva”. Ha anche recitato in numerosi film, tra cui “La finestra di fronte” di Ferzan Özpetek, “Come un delfino” e “Come un gatto in tangenziale”.

Nel 2018 ha partecipato alla quindicesima edizione del talent show “Ballando con le stelle” su Rai 1, arrivando in finale e conquistando il terzo posto.

Oltre alla sua carriera di attore, Zeno è anche un appassionato di musica e ha pubblicato diversi album. Ha inoltre svolto attività di volontariato in diverse organizzazioni umanitarie.