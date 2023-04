Giusy Buscemi chi è il marito Jan Michelini? Età, lavoro, figli, foto e Instagram

Oggi abbiamo il piacere di accogliere in studio l’attrice Giusy Buscemi, che parlerà della sua vita sia personale che professionale, con particolare attenzione alla sua meravigliosa famiglia e al marito, il talentuoso regista Jan Michelini. Continuate a leggere per saperne di più su questo affascinante personaggio!

Jan Michelini è nato a Roma il 5 giugno 1979 sotto il segno dei gemelli e attualmente ha 43 anni. Ha tratto grande ispirazione dalla sua famiglia, in particolare dal padre, il famoso giornalista Alberto Michelini, esponente della democrazia cristiana. Dopo essersi laureato in scienze della comunicazione di massa e del cinema, Jan intraprende la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione a soli 20 anni. Collabora con grandi registi e si fa strada nel settore, dirigendo serie di successo come “DOC-nelle tue mani”, “Un passo dal cielo”, “Diavoli” e molte altre.

L’incontro tra Jan Michelini e Giusy Buscemi avviene sul set di Don Matteo nel 2014, ma la loro conoscenza inizia realmente durante una cena di beneficenza organizzata da alcuni membri del cast. La loro relazione iniziale è stata contraddistinta da pregiudizi reciproci, ma con il tempo si sono conosciuti e riconosciuti. Si sono sposati il 13 maggio 2017 a Roma, dopo tre anni di fidanzamento. Nonostante la differenza d’età di 13 anni, ciò non è mai stato un problema per la coppia.

Il loro amore ha dato vita a tre meravigliosi figli: Caterina Maria, nata l’11 febbraio 2018; Pietro Maria, nato il 5 ottobre 2019; e il più piccolo, Elia Maria, nato il 31 luglio 2022. Giusy ha condiviso la sua sorpresa nel diventare madre a soli 25 anni e ha elogiato Jan per essere un padre amorevole e devoto.

Per quanto riguarda la presenza di Jan Michelini sui social media, ha un profilo Instagram creato di recente, con pochi post, ma già con quasi 10.000 follower. La maggior parte degli scatti condivisi riguardano il suo lavoro sul set, mostrando la sua passione e dedizione per il mestiere di regista.