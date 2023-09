Grande Fratello 2023: frase infelice su Alex Schwazer

Il Grande Fratello 2023 ha visto un momento poco edificante con una frase infelice rivolta ad Alex Schwazer da parte di un coinquilino. Vediamo cos’è successo nel reality show di Canale 5.

La frase shock in giardino

Tutto è accaduto nel giardino della casa più spiata d’Italia. Alex Schwazer si stava allenando duramente sul tapis roulant per mantenersi in forma in vista del suo obiettivo di partecipare alle Olimpiadi 2024.

Proprio mentre il marciatore si stava impegnando, Paolo Masella, 25enne romano concorrente Nip, si è rivolto verso Schwazer dicendo:

“Oggi ci si ricomincia a drogare”

La reazione del pubblico

Una frase decisamente infelice, che ha suscitato sconcerto e indignazione tra il pubblico. In molti sui social network hanno criticato Paolo Masella per quell’affermazione indelicata, tenendo conto del passato di Alex Schwazer legato alla squalifica per doping.

Evidentemente il concorrente romano non ha riflettuto a sufficienza sull’impatto di simili parole, pronunciate con troppa leggerezza.

Cosa succederà ora?

Non è chiaro se nella prossima puntata Alfonso Signorini riprenderà l’accaduto. Di certo le immagini sono eloquenti e testimoniano un comportamento poco rispettoso da parte di Masella.

Vedremo se ci saranno provvedimenti o se la questione verrà lasciata cadere

Molto dipenderà anche dalla reazione di Alex Schwazer, che per ora non sembra aver colto la gravità della frase

Il Grande Fratello potrebbe cogliere l’occasione per sensibilizzare sul tema doping e sull’importanza di non giudicare il prossimo

In ogni caso questo episodio rischia di creare polemiche e discussioni nella casa. Staremo a vedere gli sviluppi nelle prossime puntate.