Dovete sapere chi è Grazia Letizia Veronese la moglie di Lucio Battisti? Età, figli, lavoro e cosa fa oggi

Grazia Letizia Veronese, nota anche come Velezia, è stata la moglie del celebre cantautore Lucio Battisti. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua vita e su quello che fa oggi.

Chi è Grazia Letizia Veronese?

Nata a Limbiate nel 1943, dopo aver trascorso l’infanzia in Brianza, Grazia Letizia Veronese si è fatta conoscere come segretaria di importanti personalità, che l’hanno poi portata a relazionarsi con artisti del calibro di Adriano Celentano.

In passato la sua figura è stata associata a diversi flirt, anche se la maggior parte di questi sono stati smentiti. Nel 1968 ha avuto modo di conoscere Lucio Battisti al Festival di Sanremo, dove il cantante si era presentato con il brano La farfalla è impazzita.

Da qui nacque una frequentazione che sfociò in fidanzamento l’anno seguente. Nel 1973 i due diventarono genitori di Luca e successivamente, nel 1976, si sposarono con una cerimonia civile. Negli ultimi anni di vita del marito, Grazia si occupò anche della stesura di molte sue canzoni, anche se nella maggior parte di queste il suo nome non è stato accreditato.

Cosa fa oggi Velezia?

Oggi Grazia Letizia Veronese continua ad affermarsi come paroliera, collaborando con grandi artisti della musica italiana e firmando testi che sono diventati molto importanti. Attualmente vive a Rimini, dove si gode la famiglia, la pensione e i nipoti. Nonostante ciò, nel suo cuore continua a rimanere vivo il ricordo del marito.

Tuttavia, pare che la donna abbia avuto dei problemi con la legge a causa di alcuni litigi con la vicina di casa, che l’ha denunciata per diffamazione. Questo avrebbe potuto portare Grazia in carcere per almeno un anno, ma fortunatamente tutte le accuse sono state ritirate.