Grande Fratello, sapete quanto guadagna Alex Schwazer: ecco le cifre

La nuova edizione del GF Vip

È partita la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta come sempre da Alfonso Signorini e ricca di novità. Diversamente dal passato, nella casa ci saranno sia personaggi famosi che non.

L’obiettivo è mettere in luce le storie dei concorrenti, evitando teatrini. Novità anche per gli opinionisti: quest’anno ci sarà una sola presenza fissa, quella della giornalista Cesara Buonamici.

I concorrenti vip dell’edizione 2022

Tra i concorrenti vip spiccano l’ex atleta Alex Schwazer, la cantante Marina Fiordaliso, il giornalista Giampiero Mughini, l’attore Ciro Petrone.

E ancora, la modella Beatrice Luzzi, l’attore Massimiliano Varrese, la Miss Italia Samira Lui e l’attrice Grecia Colmenare.

Quanto guadagna Alex Schwazer al GF Vip?

Ma quanto guadagnerà Alex Schwazer al Grande Fratello Vip? Non ci sono cifre ufficiali, ma in genere il cachet per i concorrenti vip può variare da 5.000 a 15.000 euro a settimana.

Dipende dal loro grado di popolarità e dal loro ruolo nelle dinamiche del gioco. Sicuramente la presenza di Schwazer, con la sua storia controversa, è uno dei fattori d’interesse di questa edizione.

Le aspettative sul campione olimpico

Non resta che attendere per vedere quanto a lungo rimarrà nella casa e se riuscirà a ritagliarsi un ruolo da protagonista. La sua partecipazione al reality show promette sicuramente scintille.