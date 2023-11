Grande Fratello Vip, Angelica Baraldi nella bufera: “Ma non ti vergogni?

Angelica Baraldi è finita nuovamente al centro delle polemiche durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente è stata smascherata da un video in cui consigliava ad Alex Belli di nominare Beatrice Luzzi.

Il video che smaschera Angelica Baraldi

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video in cui si vede Angelica suggerire ad Alex di fare il nome di Beatrice durante le nomination. Un comportamento che ha scatenato molte critiche da parte del pubblico.

La reazione stizzita di Beatrice Luzzi

Beatrice, una volta vista la clip, si è infuriata con Angelica: “Ma non ti vergogni? Fatti una vita, sempre sulle spalle mie stai a giocare. Paolo, Alex Angelica e Anita mi dovete lasciare in pace. Fatevi la vita vostra”.





Angelica nella bufera: “Agisce dietro le quinte”

In molti hanno criticato il comportamento di Angelica, accusandola di agire strategicamente dietro le quinte per influenzare le dinamiche del gioco. Un modo di fare che non è piaciuto ai telespettatori.

La giustificazione di Angelica e Paolo

Angelica e Paolo hanno provato a giustificarsi dicendo che se un concorrente ha un problema con un coinquilino, è più corretto nominarlo direttamente rather che mettere a rischio un’altra persona. Ma questa spiegazione non ha convinto il pubblico.

Angelica nell’occhio del ciclone

L’episodio ha nuovamente messo Angelica al centro delle polemiche, facendola finire nell’occhio del ciclone. La concorrente è finita nel mirino delle critiche per il suo comportamento ritenuto strategico e poco trasparente.