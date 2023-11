Maltempo in Italia: un vigile del fuoco disperso in Veneto e 5 morti in Toscana

Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle ultime ore ha causato la scomparsa di numerose persone e il bilancio delle vittime continua ad aumentare. In Veneto, il vigile del fuoco Walter Locatello è disperso dopo essere caduto nel torrente Riu a Puos, in Comune di Alpago, Belluno. Nonostante le ricerche, le speranze di trovarlo in vita si stanno affievolendo.

Anche in Toscana la situazione è critica: centinaia di interventi sono stati effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato. Il bilancio è tragico, con 5 morti e 2 persone ancora disperse. In particolare, a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, sono in corso le ricerche di due persone disperse.

Le operazioni di soccorso sono state potenziate con l’intervento di tre elicotteri, sommozzatori e squadre in assetto acquatico e fluviale. Anche i rinforzi da altre regioni italiane sono giunti sul posto per contribuire alle operazioni di salvataggio.





Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che la situazione è così grave da richiedere lo stato d’emergenza nazionale. La Protezione Civile e i vigili del fuoco continuano a lavorare senza sosta per cercare di salvare vite umane e limitare i danni causati dal maltempo.