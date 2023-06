"Guardatela": Barbara D'Urso presente ai funerali di Silvio Berlusconi, la foto in chiesa scatena i commenti - Controcopertina

Tra i numerosi volti del mondo dello spettacolo presenti ai funerali di Silvio Berlusconi, non poteva mancare Barbara D’Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5. Appena diffusa la notizia della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio, avvenuta il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, Barbara D’Urso ha lasciato un ricordo sui suoi social. “Grazie per avermi accolto nella tua prima TV 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili”, ha scritto accompagnando il messaggio con una foto che la ritrae in studio insieme al Cavaliere.

Nel suo messaggio, Barbara D’Urso ha ricordato l’entusiasmo di Silvio Berlusconi, contagioso e travolgente, durante le riunioni a Milano 2, dove si intravedeva il futuro della televisione, che lui aveva intuito prima di tutti gli altri. Ha sottolineato la non banalità di Berlusconi e il suo forte legame con la famiglia. Inoltre, ha espresso la sua gratitudine per essere stata definita da lui come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, un’affermazione che racchiudeva tutto l’affetto professionale che Berlusconi non ha mai smesso di dimostrarle.

Barbara D’Urso: l’immagine virale al funerale di Berlusconi

Mercoledì pomeriggio, Barbara D’Urso si trovava in chiesa, nel Duomo di Milano, per rendere l’ultimo omaggio a Silvio Berlusconi. Durante la diretta dei funerali, è stata ripetutamente inquadrata dalle telecamere. A differenza di Maria De Filippi, vestita di bianco, Barbara D’Urso ha scelto il nero come segno di lutto. Indossava un tubino nero con maniche in pizzo. Non aveva un posto riservato nelle prime file, ma era seduta a metà della navata, dietro a Gad Lerner.

Un’immagine di Barbara D’Urso, con le mani giunte in segno di preghiera e un volto visibilmente commosso, è diventata virale. Sui social, soprattutto su Twitter, questa foto ha scatenato l’ironia degli utenti, che hanno commentato in modo scherzoso. Dalle battute sul “simpatico” mondo dell’arte contemporanea ai ringraziamenti per aver regalato “momenti trash”. Alcuni utenti hanno definito l’immagine come “La Madonna addolorata”, “L’inquadratura dell’anno” o “Modalità santino”. Gli commenti sono stati numerosi e variegati.