Guenda Goria chi è la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Poco si sa di Guenda Goria, figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria.

Guenda Goria, nata il 4 dicembre 1988 a Roma, è una nota attrice che si è fatta conoscere grazie alle sue apparizioni sul piccolo e grande schermo. Inoltre, insieme alla madre Maria Teresa Ruta, è stata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È sposata con un giovane attore e videomaker, che fa parte del cast di Le pupe e il secchione 2022. Ecco alcune curiosità sulla sua vita!

Chi è Guenda Goria, biografia

Alta 1,73 metri, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria mostra un talento immenso, non solo nel settore dello spettacolo, ma anche nella padronanza di quattro lingue: Inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Ha dedicato un decennio della sua vita allo studio della danza classica e del tip tap presso l’Accademia di Annamaria Ferrari Bruno. Inoltre, si è diplomata all’Accademia dell’Attore di Milano, studiando il metodo Stanislavskij, e ha completato gli studi di pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano.

Ha inoltre conseguito la laurea in Filosofia Estetica presso l’Università degli Studi di Milano.

Ha iniziato la sua carriera televisiva come conduttrice nel 2006 del Sun Splash Festival del canale All Music. Successivamente ha partecipato a I Raccomandati, L’Isola dei Famosi ed Extrafactor. Sul piccolo schermo ha recitato anche in Crimes, Così fan tutte, Natale coi fiocchi, Un passo dal cielo e Con il sole negli occhi.

Il suo immenso successo come attrice è stato sancito dal successo del dramma Il Paradiso delle Signore, in cui interpreta la nobile Violetta Sforza. Ha dichiarato a Gente che il personaggio è molto simile alla sua personalità, essendo intellettuale e milanese di origine aristocratica. Ha inoltre rivelato di essere in realtà una contessina.

Guenda Goria: vita privata

Dal 2006 Guenda Goria ha una relazione stabile con Stefano, un imprenditore romano di 20 anni più grande di lei. La loro relazione è però terminata nel gennaio 2020, come ha rivelato Guenda in un’ospitata a Vieni da Me insieme al padre. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel 2020 come single, durante la sua permanenza nella casa si è parlato di due relazioni con Telemaco Dell’Aquila e Christian Leone.

Nell’aprile del 2021, durante una vacanza a Sharm El Sheik, incontra Mirko Gancitano e tra i due nasce subito un forte legame. A Natale dello stesso anno, i due annunciano il loro fidanzamento e celebrano le nozze su una spiaggia di Santo Domingo.

Guendalina ha un forte legame con la madre, alla quale è molto legata; lei e il fratello Gianamadeo sono stati cresciuti sotto le cure della loro tata, Ornella.

Qual è l’identità del coniuge di Guenda Goria, Mirko Gancitano?

Mirko Gancitano, nato nel 1991, è un videomaker e produttore, oltre che attore. Ha uno stretto rapporto di collaborazione con Alex Belli e nel 2022 ha partecipato al programma di Italia 1 La pupa e il secchione come “secchione”.

Malattia e ricovero di Guenda Goria

Nel luglio del 2022, il ricovero dell’ex gieffina a causa di una gravidanza extrauterina fa scalpore. Ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere una tuba. Prima dell’intervento aveva espresso i suoi timori sui social media, dichiarando di aver avvertito forti dolori addominali e di essere svenuta improvvisamente, senza alcun sintomo di gravidanza. In seguito, ha avuto un’emorragia interna e ha rischiato di essere rimossa. È stata monitorata attentamente perché un’ulteriore emorragia avrebbe potuto rappresentare una seria minaccia per la sua salute e il suo benessere.

In seguito, la donna ha potuto rassicurare i presenti con un video: “La procedura è riuscita. La tuba è stata rimossa… Purtroppo è stato necessario smaltirla. Non mi sono accorta di nulla mentre si svolgeva il processo. Quando sono riemerso, sono riuscito a far ridere Mirko parlando della mia apprensione per l’operazione. Sono in un buono stato mentale. Siamo resistenti e ho un approccio spensierato anche nei momenti difficili”.

Guenda Goria è un personaggio di grande interesse, e qui di seguito riportiamo quattro fatti che potrebbero interessarvi: 1) è un’imprenditrice e donna d’affari di successo; 2) è filantropa e attiva nella sua comunità; 3) è un’appassionata viaggiatrice, che ha visitato oltre venti Paesi; 4) è un’appassionata sostenitrice dei diritti delle donne.

Ha un profilo Instagram con un seguito significativo ed è attiva nel settore degli influencer.

Ha una forte affinità con varie attività sportive, come la scherma, l’equitazione, il nuoto, la danza e le immersioni subacquee, per le quali detiene anche un brevetto.

Non siamo in grado di fornire informazioni sui suoi guadagni o sulla sua residenza.