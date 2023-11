Guendalina, Luna e Lupo: chi sono i figli di Luca Ward

L’universo di Luca Ward, celebre doppiatore e attore italiano, si estende ben oltre il mondo del cinema e del doppiaggio. In questo articolo, vi porteremo alla scoperta dei suoi tre figli, ognuno con una storia e una personalità uniche. Scoprirete come il talento di Luca Ward si riflette anche nella vita familiare.

Guendalina: Il Successo nel Mondo del Doppiaggio

La primogenita di Luca Ward, Guendalina, è senza dubbio un nome noto nell’ambito del doppiaggio. Nata nel 1982, ha seguito le orme dei suoi genitori, Luca e Claudia Razzi, diventando una doppiatrice di successo. Tuttavia, la sua passione non si ferma qui. Guendalina è anche un’istruttrice subacquea, dimostrando una grande affinità per il mare.

Nel corso della sua carriera di doppiatrice, Guendalina ha prestato la sua voce a una serie di personaggi memorabili, tra cui Kylie Bunbury, Austin Pendleton, Catalina Denis e Oksana Akinshina. Il suo repertorio comprende anche film d’animazione come “Bratz: Le star della moda” e “Bratz: Rock Angel,” oltre a una serie di personaggi nei cartoni animati. Potete riconoscerla come la voce di Dawn in “A tutto reality: la vendetta dell’isola,” Margo in “Brandy & Mr. Whiskers,” o Rikki in “Violence Jack.” Non limitandosi al mondo del doppiaggio, Guendalina ha anche fatto la sua presenza nel mondo della radio, contribuendo a produzioni come “Diabolik: Senza maschera” (Radio2 Rai, 2004) e “Eva Kant: Quando Diabolik non c’era” (Radio2 Rai, 2004).





Il Rapporto Complesso con Guendalina

Tuttavia, il rapporto tra Luca Ward e Guendalina non è stato sempre facile. Durante la fine del suo matrimonio con Claudia Razzi, Luca ha affrontato momenti di oscurità. In un’intervista a “Oggi è un altro giorno,” il doppiatore ha condiviso le sfide che ha dovuto affrontare: “È una tostissima Guenda, ha un carattere forte. A soli 19 anni è partita per il mondo, a 13 anni ha mandato al pronto soccorso due ladri che le stavano rubando il motorino. È la donna che ho dovuto rincorrere di più perché lei non accettava la separazione con Claudia perché credeva avessi un altro ma non era così…Lei mi seguiva proprio per scoprire se avessi un’altra donna….Le cose si sono poi complicate quando nella sua vita è arrivata Giada.” Nonostante le difficoltà, Luca Ward è rimasto un padre presente per Guendalina.

Luna e Lupo: La Nuova Vita Familiare

In seguito alla sua separazione da Claudia Razzi, Luca Ward ha iniziato una nuova fase della sua vita insieme a Giada Desideri. Questa relazione ha portato alla nascita di due figli: Luna e Lupo. Tuttavia, la famiglia ha dovuto affrontare una sfida significativa quando Luna è stata diagnosticata con la sindrome di Marfan, una patologia genetica che colpisce il tessuto connettivo. Questo ha portato a sintomi che coinvolgono il sistema cardiovascolare, polmonare, muscolo-scheletrico e oculare.

La diagnosi è stata un momento difficile per la famiglia, ma Luca Ward e Giada Desideri hanno affrontato la situazione con determinazione. Hanno condotto ricerche approfondite per comprendere meglio la patologia e hanno cercato il miglior trattamento possibile per Luna. Luca ha condiviso: “Io sono andato proprio giù, nonostante sono sempre stato un uomo forte. Qui potevo fare poco.” Questo episodio ha rafforzato ulteriormente il legame tra Luca e i suoi figli, dimostrando la sua dedizione come padre.

Il Rapporto con Lupo: Una Lezione Appresa

Luca Ward ha condiviso anche una lezione importante imparata attraverso le difficoltà affrontate con Luna. Durante il periodo iniziale della malattia di Luna, Luca è diventato iperprotettivo nei suoi confronti, trascurando in parte il suo rapporto con Lupo. Ha ammesso di essersi mosso istintivamente per proteggere il figlio più debole in quel momento, senza rendersi conto dell’errore commesso. Questo episodio ha evidenziato l’importanza di trovare un equilibrio nella sua relazione con entrambi i figli.

In conclusione, Luca Ward è non solo un talentuoso attore e doppiatore, ma anche un padre devoto ai suoi tre figli, ognuno con la propria storia e sfide da affrontare. La sua esperienza con Guendalina, Luna e Lupo è un esempio di come la famiglia possa superare le difficoltà e rafforzare i legami tra i suoi membri.