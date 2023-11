Guerra aperta tra Lucarelli e Lambertucci a Ballando con le stelle: ‘Offese pesanti ai concorrenti sovrappeso’

Una polemica accesa tra le due protagoniste mette in evidenza tensioni e divergenze di opinione

Nella puntata più recente di “Ballando con le stelle”, si è verificato uno scontro infuocato tra Selvaggia Lucarelli e Rosanna Lambertucci, che ha scosso il programma e ha acceso la discussione tra il pubblico. Durante la sua esibizione, Lambertucci ha simulato un malore, suscitando preoccupazione tra i presenti. Tuttavia, al termine della performance, ha rivelato una verità scomoda: “Non stavo male, ho fingendo di essere morta, dato che nella scorsa puntata mi hanno definita così dalla giuria”.

Da qui è iniziato un confronto acceso con la giuria che ha animato la serata del sabato. Selvaggia Lucarelli è stata la prima a reagire, non digerendo alcune dichiarazioni di Lambertucci rilasciate durante la settimana. La Lambertucci ha risposto alle provocazioni dicendo: “La prossima volta arrivo con un centimetro e vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino, superiamo la linea della salute”. Lucarelli ha replicato accusando la Lambertucci di “body shaming”.





Lo scontro tra le due protagoniste non si è fermato qui, ma è proseguito con ulteriori scambi di parole. Lucarelli ha affermato: “Sembra una piaggeria per il tesoretto. Come ti viene in mente di dire che la giuria deve perdere peso?”. La Lambertucci ha risposto: “Faccio solo del bene, quando siamo nella giusta circonferenza vita, è tutta questione di salute, non parlo di estetica”. Nonostante il ritorno alla calma successivo, la tensione a “Ballando con le stelle” sembra essere ancora molto alta.

Questa polemica accesa ha messo in luce le tensioni e le divergenze di opinione nel programma, suscitando un vivace dibattito tra il pubblico. La questione sollevata riguardo alle valutazioni dei concorrenti e alle critiche personali ha diviso l’opinione degli spettatori. La situazione rimane aperta e resta da vedere come si evolveranno gli eventi nelle prossime puntate di “Ballando con le stelle”.