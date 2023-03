“Ha avuto un incidente?”. L’indignazione di Daniele Dal Moro: all’esterno del GF Vip, ha appreso una notizia sorprendente riguardante lei. La sua risposta è stata immediata (IMMAGINI)

Recentemente, un episodio è accaduto fuori dal GF Vip 7 che ha coinvolto Daniele Dal Moro. Egli si è infatti infuriato per un gesto che lo ha visto protagonista, nonostante avesse recentemente confermato di aver riconciliato i suoi rapporti con questa persona. Tuttavia, questa volta le cose sono andate un po’ troppo oltre, come ha fatto intuire la sua reazione negativa. Non è ancora chiaro se ci saranno ulteriori conseguenze sul loro rapporto, dal momento che la persona in questione ha pubblicato una foto significativa sui social.

Inoltre, Wilma Goich ha recentemente nominato Daniele Dal Moro come una persona meravigliosa e ha espresso il suo dispiacere per il suo abbandono dal GF Vip 7, che è stato causato da un equivoco durante un gioco con Oriana. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha continuato a commentare che la colpa è stata di Oriana, che ha fatto pensare che Daniele fosse stato più violento del solito durante il gioco.

Nelle ultime ore, un vero e proprio colpo di scena si è verificato su Instagram, quando l’ex gieffina Elenoire Ferruzzi ha pubblicato un’immagine in compagnia di Daniele, proprio durante il loro soggiorno nella casa del GF Vip 7. La Ferruzzi ha commentato l’immagine con “Bambolino” e il cuore, ma la risposta di Daniele è stata immediata e ha fatto trasparire il suo fastidio. Daniele ha replicato: “Hai sbattuto la testa?” e alcuni utenti su Twitter hanno espresso le loro opinioni sulla questione.

Infine, Giacomo Urtis ha pubblicato un commento scherzoso, ipotizzando di essere il testimone di nozze tra Daniele e Elenoire in futuro. Tuttavia, non è chiaro se Daniele abbia voluto ironizzare o se fosse davvero indispettito per l’istantanea pubblicata.