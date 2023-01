Hai capito chi è Aka 7even? Età, vero nome, malattia e fidanzata

Aka 7even è l’ultimo di una famiglia numerosa: ha cinque fratelli e i genitori lavorano entrambi, il padre come camionista e la madre come donna delle pulizie. Nel 2017 ha partecipato a X Factor, anche se è stato eliminato durante la fase dei bootcamp. A partire dall’anno successivo, ha iniziato a pubblicare musica usando il suo nome anagrafico. Nel 2020, ha partecipato ad Amici. Aka 7even ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 2022 nella sezione BIG con una ballata intitolata “Perfetta Così”. Nell’aprile 2022, gli è stato assegnato un Kids’ Choice Award per il cantante italiano preferito.