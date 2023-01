Hai capito chi è Alessia Marcuzzi? Età carriera, vita privata, figli, marito, curiosità

Scopriamo l’incredibile e rinomata Alessia Marcuzzi! Scopriamo di più su questa straordinaria persona. È una persona appassionata, con una biografia notevole e una giovinezza vivace.

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre 1972, oggi ha 46 anni e raggiunge la statuaria altezza di 1,78 m. Dopo il diploma, ha deciso di seguire la sua passione per la dizione e la recitazione presso la scuola Mario Riva di Roma. Il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto con il programma “Occhio al dettaglio” e ancora oggi insegue con passione i suoi sogni.

È stata entusiasta di entrare in Rai e al Festivalbar: un momento di pura gioia ed eccitazione!

Entusiasta, fa presto coppia con Pippo Baudo in Rai, partecipando a diversi progetti come “Tutti a casa” e “Il gioco dell’oca”. Il suo entusiasmo cresce l’anno successivo quando passa a Mediaset e presenta “Radio Non Stop Live”.

Con entusiasmo e zelo, Alessia Marcuzzi ha intrapreso la carriera televisiva, co-conducendo il Festivalbar dal 1996 al 2002 al fianco di Daniele Bossari, Fiorello e Amadeus.

Nel 1998, l’Italia era in fermento per la splendida showgirl italiana che aveva creato un calendario. In seguito ha condotto l’iconico show “Mai Dire Gol” con la Gialappa’s Band e ha recitato ne “Il mio West” di Giovanni Veronesi. La sua carriera è stata a dir poco straordinaria: nel corso degli anni ha condotto il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi.

Vita privata, figli e marito

Alessia Marcuzzi ha avuto un bel percorso sentimentale! È stata sposata per la prima volta con il talentuoso calciatore e allenatore Simone Inzaghi e insieme hanno dato alla luce il loro figlio Tommaso nel 2004. In seguito ha sposato DJ Francesco e con lui ha avuto la figlia Mia. Purtroppo la coppia si è poi separata, ma dal 2014 la conduttrice dell’Isola dei Famosi è felicemente sposata con lo splendido produttore televisivo Paolo Calabresi Marcone.

Instagram

È una sensazione assoluta sui social media: i suoi post e video carini e accattivanti le hanno fatto guadagnare ben 5,4 milioni di follower su Instagram!