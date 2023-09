Hai capito chi è Antonio Di Ciesco il marito di Moana Pozzi: La storia vera

Chi era la diva del cinema a luci rosse Moana Pozzi

Moana Pozzi è stata una delle attrici hard più famose della storia del cinema italiano. Nata a Genova negli anni ’60, Moana ha iniziato la sua carriera come modella e comparsa in vari programmi TV, fino ad approdare al mondo del porno, dove è diventata in breve tempo una star.

Nonostante la fama legata al suo lavoro, Moana ha sempre difeso la dignità delle attrici hard e ha portato alla luce i lati più difficili di quel mondo. Purtroppo la sua vita è stata stroncata prematuramente nel 1994, quando è morta a soli 33 anni a causa di un’epatite.

Antonio Di Ciesco, da autista a marito della Pozzi

Prima di sposare Moana Pozzi, Antonio Di Ciesco era il suo autista personale. Col passare del tempo tra i due nacque un sentimento che li portò a diventare marito e moglie.

La loro relazione è stata molto intensa, anche se purtroppo breve a causa della prematura scomparsa di Moana. Di Ciesco è stato accusato da alcuni di aver staccato le macchine che tenevano in vita la moglie, stanco di vederla soffrire. Ma su questa vicenda non sono mai emersi dettagli certi.

Un amore controverso ma passionale

Quello tra Moana Pozzi e Antonio Di Ciesco è stato un amore tormentato e controverso, che ha suscitato scalpore e maldicenze. Ma è stato anche un sentimento profondo e passionale, come traspare dalle parole che Di Ciesco ha speso per la moglie dopo la sua morte.

La fama di Moana come pornostar ha sicuramente influenzato la percezione della loro storia d’amore. Ma dietro l’immagine pubblica, emerge la figura di una donna complessa, che ha vissuto una vita difficile, conclusa troppo presto. E di un uomo che l’ha amata nonostante le apparenze.