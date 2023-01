Hai capito chi è Cristina D’Avena? Età, compagno, figli e vita privata

Durante un’intervista, Cristina D’Avena ha parlato del suo rapporto con il suo compagno e del suo sogno di diventare madre, che finora non si è avverato: “Il mio compagno è meraviglioso, mi ama e mi ascolta molto. Se non ho avuto figli, è stata colpa mia. Per gran parte della mia vita non ci ho prestato molta attenzione. Quando lavori in un mestiere come il mio, tra concerti, incontri e dischi, è come se fossi sempre in una bella palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Ti senti sempre una ragazza eterna. Ho paura di avere il rimpianto di non essermi mai diventata madre, e non voglio avere questo rimpianto”.