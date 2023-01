Hai capito chi è Dario Buzzolan compagno di Luisella Costamagna? Lavoro e figli

“Dario Buzzolan è un autore di testi teatrali e un critico cinematografico per la stampa e la televisione. Ha scritto saggi sul cinema ed è stato consulente del Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2002 ha fatto parte della delegazione ufficiale degli scrittori inviati a rappresentare l’Italia al Salon du Livre di Parigi e dal 2004 al 2005 è stato coautore e conduttore del programma Anni luce su La7. Inoltre, è stato capo autore del programma Agorà e dal 2010 al 2017 ha lavorato come autore per diversi programmi, tra cui Le parole della settimana e Carta bianca. Dario Buzzolan è il figlio di Ugo Buzzolan e il compagno di Luisella Costamagna. Non sono sposati, ma dal loro amore è nato un figlio, Davide.”