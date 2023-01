Hai capito chi è Elena Sofia Ricci? Età, biografia, marito e figli

Gli anni Duemila iniziano per Margherita Ricci con il film Commedia sexy (2001), dove interpreta la moglie di Ricky Tognazzi insieme ad Alessandro Benvenuti e Micaela Ramazzotti. Seguono altre collaborazioni con il regista Carlo Vanzina, come Il pranzo della domenica (2003). A partire da questo momento, Ricci si dedica principalmente alla televisione, dove ottiene numerosi successi, come il personaggio della marchesa Obrofari in Orgoglio (2006) e Francesca Morvillo in Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006). Inoltre, nel 2006 entra a far parte del cast della serie TV I Cesaroni, dove interpreta la moglie di Claudio Amendola per cinque stagioni consecutive, fino al 2012. Nel 2009 torna al cinema con il film Ex, mentre in TV fa una breve apparizione in Don Matteo 8 (2011) e ottiene un grande successo come suor Angela in Che Dio ci aiuti (2011). Nel 2014 lavora nuovamente con il regista Ferzan Özpetek in Allacciate le cinture, dove recita insieme a Kasia Smutniak e Francesco Arca. Nel 2018 è presente nel cast del film d’esordio di Valerio Attanasio, Il tuttofare, con Sergio Castellitto, e interpreta Veronica Lario – seconda moglie di Silvio Berlusconi – in Loro di Paolo Sorrentino.