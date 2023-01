Hai capito chi è Federica Laviosa ex moglie di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti è conosciuto dal pubblico televisivo come “Pierino la peste” per il suo stile giornalistico irriverente e per la sua ironia tagliente. Originario della Valle d’Aosta, ma residente a Torino, Chiambretti ha iniziato la sua carriera come DJ in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico su navi da crociera. Nel 1984 ha vinto il concorso nazionale “Un volto nuovo per gli anni ’80” e ha iniziato a lavorare per la RAI, dove ha condotto diversi programmi per bambini, tra cui “Il sabato dello Zecchino” e “Big”. Il suo programma di maggior successo è stato “Il Portalettere”, che gli ha valso nel 1997 la prestigiosa opportunità di condurre il Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Chiambretti ha poi continuato a condurre programmi con lo stesso formato in altre reti, come LA7 (“Markette” 2004-2008) e Mediaset (“Chiambretti Night” 2008-2011). Nel 2015 e nel 2016 ha condotto “Grand Hotel Chiambretti” su Canale 5, mentre dal 2018 al 2020 ha condotto il programma “#CR4 – La Repubblica delle Donne” su Rete 4.