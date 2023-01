Hai capito chi è Fiordaliso? Età, marito, figli, vita privata e carriera e Oggi è un altro giorno

“Oggi è un altro giorno” su Rai 1 avrà come ospite Marina Fiordaliso. Scopriamo qualcosa in più sul marito, sui figli e sulla sua vita professionale e privata.

Fiordaliso: carriera e lavoro

Marina Fiordaliso, nata sotto il segno zodiacale dell’Acquario il 19 febbraio 1956 a Piacenza, è il suo nome di nascita.

La sua carriera di cantante è iniziata con l’apparizione a Castrocaro, che le ha poi aperto le porte della partecipazione al Festival di Sanremo. Il suo debutto nella competizione canora risale al 1982.

Nel 1984 Fiordaliso raggiunge il successo con l’uscita di “Non voglio mica la luna” al Festival di Sanremo. Questa canzone ha rapidamente guadagnato popolarità in Italia e in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dalla Germania alla Svizzera, fino all’America Latina.

Nel corso degli anni, Fiordaliso ha partecipato a nove edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima delle quali nel 2002. Inoltre, ha partecipato a diversi programmi televisivi, come La Talpa, Tale e quale show, Domenica Live e La Prova del cuoco.

Fiordaliso ha un marito e dei figli e una vita privata.

Fiordaliso non è sposata ma ha due figli. Il più grande, Sebastiano Bianchi, è nato quando lei aveva solo 15 anni. A Verissimo ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare in quel periodo: “Sono stata informata della mia gravidanza a 15 anni (…) Mio padre mi ha allontanato da casa e sono stata ospitata in una struttura per ragazze madri. In quel periodo era ancora considerata una vergogna rimanere incinta”.

Dopo aver lasciato il centro per le ragazze madri, Fiordaliso ha sposato il padre del suo primo figlio, ma è stata un’unione tumultuosa: “Ci furono episodi di violenza fisica. Purtroppo non era una cosa rara per le donne di quel periodo. È importante sottolineando che le donne non dovrebbero tollerare questo tipo di comportamento e dovrebbero andare immediatamente se si trovano in una situazione simile.Fortunatamente ho potuto contare sul sostegno della mia famiglia, in particolare di mio padre, che alla fine mi ha salvato. a cui era sottoposto, avendo solo 17 anni ed essendo improvvisamente responsabile di una famiglia. Tuttavia, la violenza non è mai debole”, ha dichiarato Fiordaliso a Domenica Live.

Fiordaliso ha avuto un secondo figlio, Paolino Tonoli, nato nel 1989, che ha cresciuto come genitore single. Nel 2016 ha dichiarato di essere soddisfatta della sua condizione di single e di aver raggiunto un senso di pace interiore.

