Hai capito chi è Gabriella Pession? Età, biografia, carriera, marito, figli

Gabriella Pession è diventata nota al grande pubblico nel 1999, quando è stata scelta da Lina Wertmüller come protagonista, insieme a Sergio Assisi, del film “Ferdinando e Carolina”. In quell’anno ha anche lavorato con Pieraccioni in “Il pesce innamorato”. Tra il 2000 e il 2002 è stata impegnata sia in produzioni cinematografiche che televisive, non trascurando il teatro. Uno dei suoi spettacoli teatrali di maggior successo è stato “Storie d’amore e d’anarchia”, diretto da Lina Wertmüller e in cui ha recitato insieme a Giuliana De Sio e Elio delle ‘Storie tese’.